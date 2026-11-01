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Ruben Amorim memuji AC Milan setelah kemenangan atas Inter dalam Derby della Madonnina yang membangkitkan semangat, tetapi mengingatkan para pendukung bahwa masa-masa sulit masih menanti. Sang pelatih sangat puas dengan respons tim seusai kekalahan mengecewakan pada tengah pekan, sementara para pemain kunci yang kembali tampil memberi dampak besar.

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Kemenangan derbi yang menggembirakan bagi Milan

Amorim mendapat suntikan semangat dalam Derby della Madonnina pertamanya setelah Milan meraih kemenangan penting atas Inter. Sang pelatih berada di bawah tekanan besar setelah kekalahan 4-2 di kandang dari Bologna yang mengecewakan beberapa hari sebelumnya, tetapi timnya memberikan respons meyakinkan.

Diego Moreira tampil menentukan dengan mencetak gol lewat tendangan bebas dan menyumbang dua assist untuk membawa Milan unggul 2-0 dalam 10 menit pertama. Christian Pulisic dan Adrien Rabiot juga mencetak gol untuk membuat Milan mengendalikan pertandingan. Inter membalas ketika Alessandro Bastoni menyundul bola hasil sepak pojok Hakan Calhanoglu. Namun, Inter jarang mengancam Mike Maignan di gawang Milan, sehingga tim Amorim berhak membanggakan diri sebagai pemenang derbi.

Amorim beri peringatan kepada suporter

Meski suasana penuh kegembiraan saat peluit akhir berbunyi, Amorim segera mengingatkan agar ekspektasi tidak berlebihan. Pelatih Milan itu mengakui pentingnya hasil tersebut, tetapi mengingatkan para suporter bahwa timnya masih terus berkembang.

"Saya senang dengan banyak hal. Kami memulai dengan sangat baik. Mereka sangat kuat dalam duel udara, tetapi kami mengubah cara kami menghadapi pertandingan. Saya rasa, dibandingkan pertandingan-pertandingan lain, kami terus membaik," kata Amorim kepada DAZN.

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"Pertandingannya tidak luar biasa, tetapi ini malam yang luar biasa bagi suporter kami. Penting bagi kami untuk menang setelah hari Rabu agar bisa melangkah maju," tambah Amorim, sebelum memberikan pengingat tegas. "Ini malam yang luar biasa, tetapi kami juga akan mengalami masa-masa sulit."

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Para pemain yang kembali tampil membawa perbedaan

Dalam duel taktik ini, pelatih Inter Cristian Chivu secara mengejutkan menerapkan formasi 3-4-2-1, dengan Petar Sucic dan Andy Diouf bermain di belakang penyerang tunggal Marcus Thuram. Namun, para pemain Milan yang kembali tampil pada akhirnya menentukan jalannya pertandingan.

Amorim kembali memasukkan Mario Gila, Moreira, dan Rabiot ke susunan pemain utama setelah ketiganya absen saat Milan kalah dari Bologna. Mereka langsung memberikan dampak. Sang pelatih juga menyoroti kehadiran Luka Modric yang membuat tim lebih tenang saat menguasai bola pada babak kedua.

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"Saya merasa tim ini marah dengan hasil sebelumnya, tetapi kami harus benar-benar jujur: Gila, Moreira, dan Rabiot membawa perbedaan besar dalam pertandingan ini," jelas Amorim. "Pada babak kedua, kami mampu mempertahankan penguasaan bola dan melakukannya dengan sangat baik. Luka Modric banyak membantu dalam hal itu."

Persaingan gelar Serie A masih terbuka lebar

Kemenangan penting dalam derbi ini mengangkat Milan ke posisi keempat klasemen Serie A. Mereka kini mengumpulkan 21 poin dari 10 pertandingan pertama di kompetisi domestik, sekaligus mengurangi tekanan terhadap Amorim.

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Yang terpenting, kemenangan ini membuat Milan hanya tertinggal empat poin dari Lazio dan Inter, yang memimpin persaingan pada awal musim. Perhatian kini beralih ke kompetisi Eropa saat Milan bersiap menghadapi pertandingan berikutnya. Mereka akan menjamu Ferencvaros di Liga Europa dengan target meraih satu lagi kemenangan penting di hadapan suporter sendiri.