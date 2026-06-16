Rúben Amorim diperkenalkan di AC Milan: 'Filosofinya sangat selaras dengan visi kami'

Rúben Amorim secara resmi diperkenalkan pada hari Selasa sebagai pelatih baru AC Milan. Pelatih asal Portugal ini menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028 dan ditugaskan untuk membawa Rossoneri kembali ke Liga Champions musim depan. "Ini adalah tantangan yang akan saya hadapi dengan bangga dan antusias."

Milan mengalami hari yang sangat kelam pada pekan terakhir musim Serie A yang baru saja berakhir. Di luar semua prediksi, klub ini kalah dari Cagliari dan karena Como serta AS Roma justru menang, Milan hanya akan berlaga di Liga Europa musim depan.

Milan mengambil tindakan tegas dan memecat tidak hanya pelatih Massimiliano Allegri, tetapi juga direktur umum Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, dan direktur teknis Geoffrey Moncada. Gerry Cardinale dari pemilik RedBird tetap bertahan dan sangat gembira dengan kedatangan Amorim.

"Kami telah memantau Rúben selama bertahun-tahun," katanya melalui saluran resmi klub Milan. "Masa jabatannya di Sporting Portugal sangat mengesankan dan mencerminkan gaya permainan yang kami inginkan."

"Dia adalah salah satu pelatih paling siap dan inovatif dari generasi baru Eropa—muda, ambisius, dan memiliki identitas sepak bola modern yang ditandai dengan penguasaan bola yang dominan, sistem pressing modern, serta pendekatan taktis yang jelas."

“Rúben percaya pada sepak bola menyerang dengan tekanan tinggi dan transisi cepat yang menghasilkan lebih banyak gol. Filsafatnya sangat selaras dengan visi kami, sementara kualitas kepemimpinannya dan rekam jejaknya dalam mengembangkan pemain sangat menarik perhatian kami.”

"Kami percaya pada Rúben dan sangat senang menyambutnya di klub ini," kata Cardinale. Gaya permainan menyerang yang dilihat Cardinale pada pelatih impian barunya ini bertolak belakang dengan filosofi pendahulunya, Allegri, yang terkenal dengan sepak bola yang mengutamakan hasil.

Amorim menyatakan bahwa ia sangat gembira. “Ada ambisi yang terus melekat sepanjang karier Anda, dan melatih AC Milan selalu menjadi salah satu ambisi saya. Saya tahu persis apa arti klub ini: sejarah, prestise, dan basis penggemar yang luar biasa di seluruh dunia.”

"Ini adalah tantangan yang akan saya hadapi dengan bangga dan antusias, dengan kesadaran penuh akan apa yang diwakili oleh warna-warna ini. Saya tidak sabar untuk memulai dan merasakan setiap hari gairah yang menggerakkan AC Milan," kata Amorim, yang akan memulai tugas kepelatihannya yang pertama ini setelah pemecatannya dari Manchester United pada bulan Januari.