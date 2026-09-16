Presiden Barcelona, Joan Laporta, bertaruh untuk mengubah markas baru klub Catalan itu menjadi mesin pencetak uang yang tak pernah berhenti, dengan tujuan mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klub: 1,45 miliar euro sebagai pendapatan pada musim 2030-2031, dengan laba yang melampaui 370 juta euro.

Surat kabar Spanyol, "Sport", menyoroti bahwa dewan direksi Barcelona meyakini bahwa penggerak utama dari pertumbuhan roket ini hanyalah satu proyek: Espai Barça dan Stadion Camp Nou yang baru.

Dengan rampungnya stadion tersebut dalam kapasitas penuhnya yang mencapai sekitar 105 ribu penonton, dibandingkan dengan hanya 62 ribu pada musim lalu akibat pekerjaan konstruksi, stadion itu akan berubah menjadi mesin pencetak uang yang sesungguhnya, terutama melalui pemanfaatan potensi komersialnya secara penuh.

Klub secara khusus berfokus pada tambang emas baru: kotak VIP dan area hospitality mewah, di samping pendapatan operasional biasa pada hari pertandingan, yakni area dengan nilai tambah tertinggi yang akan meningkatkan pemasukan setiap pertandingan secara signifikan.

Barcelona telah menyusun jadwal yang jelas untuk mewujudkan impian ini. Seiring dengan kembalinya secara bertahap ke stadion, klub berencana membuka area VIP baru pada Oktober mendatang, sementara pengoperasian sebagian dari tribun ketiga dijadwalkan berlangsung pada kuartal pertama tahun 2027.

Adapun elemen yang menentukan dan terakhir dalam proyek ini adalah atap stadion, yang pekerjaan pemasangannya dijadwalkan dimulai pada musim panas 2027, dengan tujuan akhir memiliki stadion yang rampung dan siap memanfaatkan potensinya secara maksimal menjelang akhir masa jabatan Laporta.

Proyeksi menunjukkan bahwa pengembangan ini akan memungkinkan Barcelona meraih laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang melampaui 370 juta euro menjelang 2030-2031, atau hampir 200 juta euro lebih banyak dari laba musim 2025-2026 yang mencapai 184 juta euro.

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Barcelona telah menutup musim 2025-2026 dengan pendapatan yang mencapai 1,065 miliar euro, sementara mengalokasikan anggaran pendapatan sekitar 1,195 miliar euro untuk musim berjalan 2026-2027, yang menegaskan berlanjutnya tren kenaikan.

Pesan dari manajemen Laporta jelas: potensi komersial Camp Nou yang baru akan menjadi penentu, dan tujuannya adalah mengakhiri masa jabatannya dengan menjadikan Barcelona sebagai klub terkuat secara ekonomi di dunia, dengan pemasukan yang jauh melampaui apa yang diraih saat ini.