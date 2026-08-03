Klub Al Ittihad Arab Saudi mengumumkan, pada Senin malam, kesepakatan resmi dengan bek kiri Fares Abedi, yang datang dari klub Neom, sebagai bagian dari langkah-langkah "Sang Doyen" untuk memperkuat skuad mereka sebelum bergulirnya kompetisi musim baru.

Al Ittihad menerbitkan melalui akun resmi mereka di platform "X" sebuah desain khusus untuk sang pemain, disertai kalimat: "Fares Abedi, harimau di antara para harimau", sebagai isyarat rampungnya transfer dan bergabungnya pemain tersebut secara resmi ke skuad tim.

Kesepakatan dengan Abedi hadir untuk menutup salah satu berkas terpenting di dalam tim, setelah bek asal Albania Mario Mitaj hengkang ke skuad Genoa Italia dengan status pinjaman, sehingga manajemen Al Ittihad bergerak cepat guna menyediakan pengganti yang siap sebelum awal musim.

Baca juga: Bocor daftar tamu undangan pernikahan Ronaldo, apakah Messi akan hadir?

Fares Abedi merupakan salah satu nama yang memiliki pengalaman bagus di lapangan-lapangan Arab Saudi, setelah membela panji empat klub berbeda, yaitu Al Wehda, Al Qadsiah, Al Fayha, dan terakhir Neom, yang memberinya keunggulan besar dalam kecepatan beradaptasi dengan atmosfer Al Ittihad dan tuntutan persaingan di Liga Roshn.

Manajemen "Sang Doyen" bertaruh pada kemampuan sang pemain dalam memberikan nilai tambah di sisi kiri, terutama di tengah kebutuhan akan pemain yang memadukan kedisiplinan bertahan dengan kemampuan menopang lini depan, sesuai dengan gaya tim pelatih pada musim baru.

Transfer Abedi hadir sebagai bagian dari rencana Al Ittihad untuk membangun kembali sejumlah posisi yang mengalami perubahan musim panas ini, dalam kerangka upaya klub menjaga stabilitas teknisnya, serta melanjutkan persaingan dengan kuat pada gelar-gelar domestik dan kontinental.