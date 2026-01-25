Roy Keane Vs Patrick Vieira: Perkelahian Di Lorong Highbury, Video & Kisah Di Balik Rivalitas Membara Man United Vs Arsenal

Tinju memiliki Ali dan Frazier, Tenis memiliki Borg dan McEnroe, dan sepak bola memiliki Keane dan Vieira.

Mereka sudah lama pensiun dari bermain, tetapi Manchester United fans dan Arsenal fans sama-sama menyesalkan fakta bahwa mereka tidak memiliki pemain seperti Roy Keane dan Patrick Vieira lagi.

Pasangan yang emblematis, Keane dan Vieira bertempur banyak pertarungan di lapangan Highbury dan Old Trafford, tetapi pertemuan mereka yang paling tak terlupakan sebenarnya terjadi di luar lapangan. GOAL melihat kembali pertarungan di lorong Highbury, kapan itu terjadi, siapa yang terlibat dan warisan yang mereka tinggalkan.

Apa yang terjadi pada insiden lorong Highbury antara Keane dan Vieira?

Sepanjang akhir 1990-an dan awal 2000-an, persaingan antara Manchester United dan Arsenal menjadi salah satu fitur utama dari Premier League dan dua pria ini mewakili pertarungan yang berlangsung lama tersebut.

Mereka sering bertemu dalam banyak konfrontasi yang memanas, tetapi bentrokan paling berkesan antara Keane dan Vieira terjadi pada tahun 2005 di bekas tempat Arsenal, Highbury.

Kamera televisi ditempatkan dengan sempurna untuk menangkap momen itu, mengintip ke dalam terowongan sempit Highbury saat Keane tidak suka dengan sesuatu yang dikatakan oleh Vieira. Wasit, Graham Poll, campur tangan untuk meredakan keributan, tetapi Keane belum selesai berbicara.

Ketika Vieira dibawa menjauh dari insiden oleh rekan setimnya Pascal Cygan, dan Dennis Bergkamp berbicara pelan di telinganya, pria Irlandia itu dengan tegas membuat jalannya melalui kerumunan, sambil memarahi kapten Arsenal dengan marah. Berteriak "kita akan lihat nanti di lapangan!" pada Vieira, Keane sebenarnya harus ditahan oleh Poll, yang mendesak kapten United untuk tenang sebelum memasuki lapangan.

Kemudian terungkap bahwa Keane marah karena Arsenal, menurutnya "mengintimidasi" Gary Neville, sesuatu yang dijelaskan Neville pada Soccer AM pada 2017.

"Saya bisa mendengar langkah kaki di belakang saya dan Vieira berteriak, 'Neville! Neville! Kamu tidak akan menendang pemain kami di lapangan ini hari ini,'" kenang Neville.

"Roy jelas berbalik, mendengarnya dan mulai memarahinya. Dia (Vieira) semacam menyemprotkan botol airnya ke arah Roy, kemudian semuanya menjadi kacau."

"Saya hanya merasa mereka mengintimidasi Gary," Keane kemudian merefleksikan dalam bukunya The Second Half. "Saya tidak berpikir itu intimidasi; itu adalah menindas."

Dia menambahkan: "Saya ada di sana untuk melakukan pekerjaan. 'Menangkan pertandingan - masuk dan keluar'. Tetapi itu sedikit seperti persiapan untuk pertandingan tinju - penimbangan berat, konferensi pers - ketika orang melupakan bahwa sebenarnya akan ada pertarungan.

"Saya rasa sepak bola mungkin kini kekurangan energi itu, sedikit; ketegangan tersebut. Itu hebat. Namun bertahun-tahun kemudian orang-orang membicarakan terowongan dan mereka tidak ingat pertandingan yang terjadi setelahnya."

Kapan insiden terowongan Highbury antara Keane vs Vieira terjadi?

Pertarungan di terowongan Highbury antara Keane dan Vieira terjadi pada 1 Februari 2005. Manchester United memenangkan pertandingan tersebut, mengalahkan Arsenal 4-2.

Seperti yang diamati oleh Keane, ketika orang-orang mengingat insiden terowongan yang terkenal itu, banyak dari mereka sebenarnya tidak ingat permainannya. Dengan ketegangan meluap sebelum bola bahkan ditendang, itu siap menjadi pertandingan klasik dalam persaingan panjang antara tim-tim tersebut dan, memang benar, pertandingan itu benar-benar mengesankan.

Hanya delapan menit berlalu ketika Vieira menanduk bola dan membawa Arsenal unggul, dan tampaknya hari itu akan menjadi milik kapten The Gunners. United merespons 10 menit kemudian dengan gol defleksi Ryan Giggs, tetapi Arsenal merebut kembali keunggulan sebelum istirahat berkat penyelesaian keras dari Bergkamp.

Namun, keadaan berbalik menguntungkan Red Devils 10 menit memasuki babak kedua ketika seorang Cristiano Ronaldo muda mencetak dua gol berturut-turut untuk memberi timnya keunggulan yang tidak terduga.

Tim Alex Ferguson telah menempatkan diri mereka dalam posisi yang baik tetapi, dengan 20 menit tersisa, mereka harus bermain dengan 10 pemain setelah Mikael Silvestre dianggap beradu kepala dengan Freddie Ljungberg.

Meski begitu, mereka bertahan dan lapisan gula di kue tiba di menit terakhir pertandingan ketika pemain pengganti John O'Shea melakukan chip menakjubkan untuk menyelesaikan serangan balik yang menyapu dan membuat skor menjadi 4-2 untuk tim tamu.

Pertarungan terowongan Highbury: Siapa yang bermain?

Arsenal: Almunia; Lauren (Fabregas '83), Campbell (Hoyte '79), Cygan, Cole; Ljungberg, Flamini (Reyes '70), Vieira, Pires; Bergkamp, Henry.

Manchester United: Carroll; G. Neville, Ferdinand, Silvestre, Heinze; Fletcher (O'Shea '61), Keane, Scholes; Ronaldo (Brown '70), Giggs (Saha '77), Rooney.

Roy Keane vs Patrick Vieira: Siapa yang lebih baik?

Itu tergantung pada siapa Anda bertanya dan opininya bervariasi - biasanya bergantung pada sisi mana dari perpecahan Manchester United-Arsenal yang Anda dukung.

Saat ini, kedua kelompok penggemar mengasosiasikan persaingan antara Keane dan Vieira dengan kesuksesan, mengingat trofi yang dimenangkan oleh kedua tim selama era tersebut.

Kedua pemain sudah lama pensiun, tetapi mereka tetap erat terkait dengan sepak bola, mengejar karir dalam kepelatihan dan komentar. Jalur mereka bahkan kadang-kadang bersinggungan.

Namun, ketika semua telah dikatakan dan dilakukan, Keane sedikit unggul dari Vieira ketika keduanya berhadapan.

Mereka saling berhadapan 12 kali di Premier League, dengan Keane dan Man United meraih kemenangan pada empat kesempatan, kalah tiga kali, dan lima pertandingan berakhir imbang.

Pemain P M S K Gol Roy Keane 12 4 5 3 3 Patrick Vieira 12 3 5 4 1

*Pertemuan Premier League saja

Sebagai bagian dari tim Manchester United yang dipimpin Alex Ferguson, Keane memenangkan tujuh gelar Premier League dan empat Piala FA.

Vieira, sebaliknya, memenangkan tiga gelar liga dan tiga Piala FA - yang terakhir, pada tahun 2005, terjadi dengan mengorbankan tim Keane, United.