Mantan kapten Manchester United, Roy Keane, menolak untuk meminta maaf kepada bintang Tottenham, Andy Robertson, saat keduanya tampil bersama dalam sebuah episode program "Stick to Football".

Roy Keane sebelumnya menyebut bek sayap asal Skotlandia itu sebagai "bayi besar" tiga tahun lalu, dalam komentarnya soal pertandingan antara Liverpool dan Arsenal, ketika Robertson masih membela Liverpool.

Kedua sosok itu kembali mengungkit momen tersebut dengan cara yang jenaka, namun mantan bintang Manchester United itu tetap berpegang pada komentar lamanya meski suasananya penuh canda, menurut apa yang dipublikasikan Daily Mail.

Robertson sebelumnya menghampiri asisten wasit Konstantin Hatzidakis seusai babak pertama laga Liverpool melawan Arsenal, setelah tampak menyentuh sikunya, sebelum sang asisten wasit mengangkat lengannya dan mengenai wajah pemain itu dengan sikunya.

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Robertson kemudian terlihat memegang dagunya, sebelum mengeluh dengan mengatakan bahwa asisten wasit itu memukulnya dengan siku di area tenggorokan.

Namun Keane tidak menaruh simpati kepadanya saat menganalisis momen tersebut di studio, dan saat itu ia mengatakan bahwa Robertson adalah "bayi besar", seraya menunjukkan bahwa pemain itulah yang lebih dulu memegang asisten wasit, serta memintanya untuk fokus bertahan dan melanjutkan pertandingan.

Ketika kasus itu kembali dibuka bertahun-tahun kemudian, di hadapan Robertson, Keane memulai ucapannya dengan nada jenaka dengan menegaskan: "Ini bukan permintaan maaf!".

Ia menjelaskan: "Para pemain harus ingat bahwa kadang-kadang kami berada di studio berjam-jam lamanya, dan suasananya bisa menjadi sedikit hening. Kadang seorang pemain melakukan sesuatu, lalu kau merasa terganggu karena panjangnya hari itu".

Ia menambahkan: "Para analis lain tidak mengatakan apa-apa, dan aku menatap mereka sambil berkata: kalian harus mengatakan sesuatu. Itulah sebabnya aku menambahkan kata bayi untuk yang terakhir kalinya".

Robertson menjawab dengan nada jenaka: "Aku tidak mengharapkan permintaan maaf! Dua kali pertama masih bisa diterima, tapi yang ketiga sudah berlebihan".

Asisten wasit Hatzidakis sebelumnya sempat dijauhkan dari memimpin pertandingan untuk sementara selama penyelidikan atas insiden itu, sebelum kasusnya kemudian ditutup.