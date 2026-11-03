Rooney mengejutkan Carragher dengan tantangan menarik: Aku ingin menghadapimu di atas ring tinju

Wayne Rooney, legenda Manchester United, menantang Jamie Carragher, mantan bintang Liverpool, dengan mengajaknya bertarung di atas ring tinju.

Menurut surat kabar "The Sun", legenda Inggris itu ingin kembali ke atas ring tinju, dan menjelaskan bagaimana olahraga ini membantunya berkembang sebagai pemain sepak bola muda di Everton sebelum ia bergabung dengan Manchester United.

Rooney, yang berusia 41 tahun, memanfaatkan sebuah momen saat tampil di akun promotor tinju legendaris Frank Warren pada aplikasi TikTok, untuk melontarkan sindiran kepada mantan rivalnya dari Liverpool.

Ia berkata: "Saya sangat ingin menghadapi Carragher, jadi tolong sampaikan hal itu padanya. Kara, saya ingin menghadapimu di atas ring."

Mantan penyerang itu kembali ke klub tinju amatir Croxteth, yang didirikan dan dikelola oleh pamannya Richie Rooney, untuk merayakan bintang-bintang dari kampung halamannya, Jack Turner dan Oliver Jones.

Rooney mengatakan bahwa kecintaannya pada olahraga ini tidak pernah pudar meski para pejabat klub Everton memaksanya untuk meninggalkan tinju pada usia lima belas tahun.

Dalam sebuah wawancara panjang yang dipublikasikan oleh perusahaan Warren Queensberry Promotions, Rooney berkata: "Saya mencintai tinju. Saya senang menonton tinju. Tapi saya tidak cukup bagus untuk menempuh jalan itu. Di sinilah tempat saya berada."

Ia melanjutkan: "Saya selalu berpikir bahwa kemampuan saya untuk bermain bersama Everton pada usia enam belas tahun, dan tinju memainkan peran besar dalam hal itu. Tinju membantu saya mengembangkan kaki dan otot saya. Anda membutuhkan hal itu untuk kekuatan Anda."

Rooney pernah menerima pukulan knockout yang terkenal dari mantan bek kiri Skotlandia dan Sunderland, Phil Bardsley, dalam sebuah sesi latihan di kediamannya pada tahun 2015.

Ia menanggapinya dengan berpura-pura pingsan saat merayakan golnya ke gawang Tottenham setelah surat kabar "The Sun" memberitakan kabar pukulan knockout yang mengejutkan itu.

Kepindahan Rooney ke dunia tinju telah lama digembar-gemborkan, di mana ia pernah dihubungi untuk bergabung dengan organisasi Misfits milik KSI dua tahun lalu.

Kemudian mantan kiper timnas Irlandia, Paddy Kenny, menantang Rooney dalam sebuah pertandingan pada tahun lalu, tetapi hal itu tidak pernah terwujud.

Namun Rooney akan menghadapi tantangan lain sebelum ia dapat beralih ke tinju setelah diumumkan bahwa ia akan bergabung dengan program "I'm a Celebrity" pada akhir tahun ini.

Ia diperkirakan akan menerima sejumlah uang yang tidak diungkapkan tetapi berjumlah "enam digit", dan ia mengikuti jejak istrinya Coleen, yang menempati posisi kedua dalam program "I'm a Celebrity" pada tahun 2024.