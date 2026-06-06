"Ronaldo tercium bau alkohol, aku memaksanya untuk hengkang dari Real Madrid"

Fabio Capello telah menulis sebuah buku tentang masa jabatannya yang kedua di Real Madrid. Mantan pelatih tersebut antara lain menceritakan tentang Ronaldo Nazário, yang sangat akrab dengan kehidupan malam di Madrid. Hal itu pada akhirnya menjadi penyebab tersingkirnya legenda Brasil tersebut.

Ronaldo pindah dari Inter ke Real Madrid pada tahun 2002, di mana ia bertahan hingga pertengahan 2007. Meskipun R9 tidak pernah lagi mampu mencapai performa terbaiknya seperti sebelum cedera lutut yang dialaminya pada tahun 2000, ia tetap menjadi pemain andalan di Los Blancos selama bertahun-tahun.

Capello bergabung dengan Real Madrid pada 2006, klub yang pernah ia pimpin pada musim 1996/97. Pada musim 2006/07, Ronaldo hanya tampil dalam 27 pertandingan akibat cedera, di mana ia mencetak 11 gol. Meskipun jumlah itu terbilang sedikit bagi Ronaldo, Capello tetap memujinya.

“Ronaldo tanpa ragu adalah pemain terbaik yang pernah saya latih. Memang, dia tidak suka berkorban atau berlatih, tapi dia memiliki kualitas yang tidak pernah saya lihat pada pemain lain. Benar-benar unik,” kata Capello dalam acara Milano Football Week.

Selama musim itu, Capello, yang menganggap disiplin sebagai hal krusial, mengambil keputusan tegas. “Ronaldo suka berpesta. Bau alkohol bisa tercium di ruang ganti setelah malam-malam itu, dan dia sering mengajak beberapa rekan setimnya. Saya memaksanya untuk pergi.”

Tak lama setelah pengumuman itu, Capello berbicara dengan almarhum Silvio Berlusconi, mantan perdana menteri Italia, sosok yang gemar berpesta, dan pemilik AC Milan saat itu. “Saya berbicara dengan Berlusconi dan memberitahunya bahwa kami akan mengirim Ronaldo ke Arab Saudi.”

"Dia bertanya bagaimana perilaku sang pemain, lalu saya menjawab bahwa dia suka bersenang-senang dan berpesta. Keesokan harinya saya membaca di koran bahwa Ronaldo akan pindah ke Milan," kata Capello. Di Milan pun, O Fenômeno mengalami cedera lutut yang parah. Pada 2011, ia mengakhiri kariernya di Corinthians.