Setelah Denmark menang 1-0 atas Wales di Cardiff pada Minggu malam, Rasmus Hojlund angkat bicara untuk pertama kalinya mengenai momen kontroversialnya dengan pelatih timnas Portugal, Jorge Jesus, yang memicu banyak pertanyaan usai laga Portugal pada Kamis lalu di Kopenhagen.

Hojlund sebelumnya mencetak gol penyama kedudukan bagi negaranya (2-2) menghadapi Portugal dan merayakannya ala Cristiano Ronaldo (Siu), lalu ia terlihat dalam tayangan televisi setelah peluit panjang mendorong pelatih Portugal Jorge Jesus dengan sentuhan ringan di dada saat bersalaman seusai pertandingan.

Forum Kooora









Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal sehari sebelum pertandingan akibat perselisihan dengan Jesus terkait tidak diturunkannya ia, hal yang membuat banyak pihak mengaitkan kedua insiden tersebut.

Dalam wawancaranya dengan stasiun TV 2 Denmark, Hojlund membantah adanya kaitan apa pun antara dorongan itu dengan keputusan menyingkirkan panutannya, Ronaldo.

Bintang Napoli itu melontarkan tudingan kepada Jesus karena melanggar etika olahraga, dan berkata soal momen kontroversial di antara mereka: "Seperti yang kami bicarakan setelah laga melawan Portugal, selebrasi saya adalah penghormatan untuk Ronaldo. Dorongan itu tidak ada kaitannya dengan keputusan pelatih Jesus (terhadap Ronaldo). Alasannya adalah ia (Jesus) tidak mau repot-repot melihat ke arah saya. Saya rasa itu tindakan yang tidak sportif."

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Ia menambahkan: "Orang-orang harus bersalaman dengan pantas setelah pertandingan sepak bola. Saya menerima dorongan dingin di dada saya, dan ia benar-benar mengabaikan saya. Karena itu saya menarik perhatiannya sambil berkata: 'Hei, apakah kita serius?' Hanya itu saja."

Ia melanjutkan: "Ya, momen selebrasi itu ditujukan untuk bintang favorit saya (Ronaldo)."

Ia menyambung: "Saya tahu betul bahwa kalian (media) menginginkan judul yang menarik, dan itulah yang kalian dapatkan darinya, tetapi ya, Poulsen (mantan pemain Denmark dan analis stasiun tersebut) juga tahu betul soal itu. Bahkan pada saat itu pun saya tidak takut mengatakan bahwa Cristiano adalah panutan saya (sejak awal kariernya di Manchester United)."

Penyerang Denmark itu melanjutkan: "Lucu rasanya saya mendapati diri saya tiba-tiba, setengah tahun setelah kepergian Ronaldo (dari United), nyaris harus mengambil tempatnya dengan cara tertentu. Jadi itu perjalanan yang lucu. Seperti yang saya katakan, saya rasa ia memiliki mentalitas yang luar biasa, dan saya berharap Portugal dan Cristiano menyelesaikan masalah ini, karena akan menjadi cara yang disayangkan jika hal ini berakhir seperti itu bagi seorang pemain."

Ia menutup: "Bagi saya, Ronaldo adalah yang terhebat dalam sejarah sepak bola sepanjang masa."

Hojlund dan timnas Denmark harus menghadapi Portugal di kandang lawan pada ajang UEFA Nations League, kembali lagi pada 14 November mendatang, setelah tim asuhan Jesus memenangi laga sebelumnya dengan skor 4-2.

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