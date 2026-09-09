Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, arsitek permainan tim Al Nassr, memutuskan untuk mengubah taktik yang biasa ia andalkan saat menghadapi Abha di Liga Roshn Saudi, hal itu disebabkan absennya dua bintangnya, yakni pemain Portugal Joao Felix dan pemain Prancis Kingsley Coman.

Al Nassr menjamu Abha, hari Rabu ini, di Stadion Al Awwal Park, ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan keenam kompetisi Liga Roshn.

Postecoglou memasang penyerangnya asal Saudi, Abdullah Al-Hamdan, di samping bintang Portugal Cristiano Ronaldo di jantung serangan, untuk menutupi absennya Joao Felix akibat akumulasi kartu.

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Di sisi lain, pelatih asal Australia itu memutuskan mengandalkan pemain Brasil, Angelo, di posisi sayap kanan, untuk menutupi absennya Coman akibat cedera, sekaligus menurunkan Abdullah Al-Khaibari sebagai penggantinya di samping Samu Costa di lini tengah.

Di lini pertahanan, Postecoglou memutuskan mengembalikan pemain Spanyol, Inigo Martinez, untuk bermain di samping pemain Prancis, Mohamed Simakan, di tengah cedera yang dialami Abdulelah Al-Amri.

Al Nassr memasuki pertandingan ini dengan menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Saudi dengan raihan 12 poin, yang diperoleh dari 4 kemenangan dan sekali kekalahan, selisih 3 poin di belakang Al Hilal dan Al Qadsiah yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Berikut susunan pemain Al Nassr: