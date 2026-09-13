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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Ronaldo meradang: Suporter-suporter ini harus dilarang seumur hidup

C. Ronaldo
D. Jota
R. Neves
Al Hilal
Al-Taawoun
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

tindakan yang melampaui batas

Pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, penyerang Al Nassr, membela rekan senegaranya Ruben Neves, bintang Al Hilal, setelah Neves menjadi sasaran nyanyian provokatif dari para pendukung Al Taawoun.

Pertandingan tersebut menyaksikan sebuah tindakan yang memicu kemarahan Neves, setelah para pendukung Al Taawoun meneriakkan nama rekan senegaranya sekaligus sahabatnya yang telah meninggal, Diogo Jota, mantan pemain Liverpool, yang meninggal akibat sebuah kecelakaan tragis pada tahun lalu, dalam sebuah insiden yang tampak sebagai upaya memprovokasi pemain Al Hilal itu selama laga.

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Video itu tersebar di jejaring media sosial, dan Ronaldo mengomentarinya melalui akun resminya di Instagram, dengan mengatakan: "Liga harus mengambil tindakan dan menghukum perilaku para pendukung semacam ini. Hal ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan sepak bola, dan harus ada batasan; orang-orang yang berperilaku seperti ini seharusnya sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke dalam stadion lagi."

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Perlu dicatat bahwa setelah pertandingan berakhir, Neves melewati awak media dan menolak berbicara secara langsung mengenai insiden tersebut ketika diminta untuk mengomentarinya, namun ia melontarkan sebuah kalimat singkat yang mengandung kritik jelas terhadap apa yang dilakukan para pendukung Al Taawoun.

Neves berkata: "Saya berharap para pendukung Al Taawoun tidak pergi menunaikan salat," sebagai isyarat bahwa tindakan yang muncul dari tribun bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan agama-agama samawi.

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