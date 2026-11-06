Keputusan Cristiano Ronaldo untuk mengakhiri karier internasionalnya bukanlah hal yang sepenuhnya mengejutkan di dalam lingkaran timnas Portugal, setelah terungkapnya detail baru soal ketegangan tajam dalam hubungannya dengan pelatih Jorge Jesus, yang mencapai titik di mana kapten Al Nassr itu mengabaikan panggilan telepon pelatihnya sebanyak tiga kali sebelum mengumumkan pensiun.

Menurut sumber dekat dengan Jesus kepada surat kabar " Arriyadiyah " Saudi, perselisihan antara kedua belah pihak bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan memuncak selama pertemuan-pertemuan yang mempertemukan mereka, setelah Ronaldo bersikeras menolak gagasan untuk duduk di bangku cadangan, pada saat sang pelatih tengah bersiap untuk menata ulang peran di dalam timnas, sesuai dengan visinya untuk fase mendatang.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa Ronaldo tidak menunjukkan kesiapan untuk menerima peran yang berbeda dari posisinya yang biasa, karena ia bersikeras selama pertemuan-pertemuannya dengan Jesus untuk tidak tampil sebagai pengganti pemain mana pun, sementara sang pelatih bersikap jelas mengenai kemungkinan mengubah sifat peran bintang gaek itu seiring bertambahnya usia dan berkembangnya pilihan taktisnya.

Ketegangan semakin meningkat setelah Ronaldo menyadari bahwa Jesus condong memberikan prioritas kepada Goncalo Ramos di posisi penyerang utama, hal yang akan membuat tugas kapten Al Nassr untuk mempertahankan tempatnya di susunan pemain utama menjadi lebih sulit, dan mungkin menempatkannya di luar perhitungan sang pelatih dalam beberapa pertandingan.

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Sumber tersebut mengungkapkan bahwa Ronaldo tidak memberi tahu Jesus secara langsung mengenai niatnya untuk pensiun dari sepak bola internasional, tetapi ia mengabaikan panggilan telepon sang pelatih sebanyak tiga kali tanpa menjawabnya, hal yang mendorong Jesus untuk memperkirakan bahwa sang pemain akan mengambil langkah ini, meskipun ia tidak menerima pemberitahuan resmi darinya mengenai keputusan tersebut.

Perkembangan sebelumnya telah mengindikasikan sulitnya kembalinya Ronaldo ke timnas di tengah krisis yang berlangsung, meskipun Jesus berkeinginan untuk memulihkan jasanya, dengan tetap berpegang pada aturan dan syarat yang ia tetapkan untuk mengelola tim, yang menjadi inti dari perselisihan antara kedua belah pihak.

Sebelumnya telah muncul indikasi soal tersendatnya hubungan antara kedua belah pihak, setelah beredar kabar mengenai sulitnya kembalinya Ronaldo ke skuad timnas pada periode saat ini, dengan pintu yang tetap terbuka untuk mencapai sebuah kesepahaman yang mengakhiri krisis dan mengembalikan kapten Portugal itu ke dalam kelompok.

Namun, pencetak gol terbanyak sepanjang masa itu akhirnya memastikan sikapnya, dengan mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada hari Kamis melalui sebuah video yang ia unggah di akunnya di platform "Instagram" dan "X", sehingga mengakhiri perjalanan selama 23 tahun dengan seragam timnas negaranya, yang selama itu Portugal menyaksikan salah satu periode paling menonjol dalam sejarahnya.