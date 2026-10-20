Ronaldo memimpin kekuatan serang Al-Nassr menghadapi Neom, dan satu krisis membayangi Postecoglou

Staf pelatih Al Nassr yang dipimpin pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, mengumumkan susunan pemain inti yang akan diturunkan untuk menghadapi Neom malam ini, dalam laga pekan kesepuluh Liga Roshn Arab Saudi, pertandingan di mana tim bertabur bintang itu berupaya meraih tiga poin dan melanjutkan persaingan di puncak klasemen.

Baca juga: Dengan tawaran menggiurkan, klub Arab Saudi berencana membajak Diaz dari Real Madrid

Bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, memimpin lini serang Al Nassr dalam laga melawan Neom, dalam skuad penyerang yang diandalkan tim untuk meraih kemenangan, sementara tuan rumah menjalani pertandingan dengan ambisi besar untuk mengganggu lawannya dan keluar dengan hasil positif.

Berikut susunan pemain Al Nassr:

Penjaga gawang: Bento Matheus.

Lini belakang: Nawaf Boushal, Inigo Martinez, Abdulelah Al-Amri, Ayman Yahya.

Lini tengah: Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Samu Costa.









Masih ada satu masalah yang menghantui pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, pelatih Neom, menjelang laga yang dinantikan ini, yaitu bangku cadangan yang tidak dihuni nama-nama yang mampu membuat perbedaan secara jelas, di mana opsi kuat hanya terbatas pada pemain asal Irak, Haidar Abdulkarim, dan Sami Al-Najei.

Pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua tim di tengah perebutan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen Liga Roshn, karena Al Nassr ingin menegaskan kemampuannya untuk melanjutkan persaingan, sementara Neom berharap dapat memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter untuk meraih hasil yang memberinya dorongan kuat dalam perjalanannya di kompetisi ini.

Al Nassr menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Roshn Arab Saudi dengan 19 poin dari 8 pertandingan, setelah meraih 6 kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan satu kekalahan, sementara Neom berada di peringkat keenam dengan 16 poin dari 9 pertandingan, setelah menang dalam 5 laga, imbang satu kali, dan kalah 3 pertandingan.