Ronaldo memimpin daftar... Mbappé adalah pewaris sah para legenda Euro dan Piala Dunia

Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis dan Real Madrid, menempatkan dirinya sebagai pewaris sah para pencetak gol legendaris di ajang-ajang besar, setelah mencetak gol ke gawang tim nasional Irak pada dini hari Selasa.

Les Bleus unggul berkat gol yang dicetak Mbappé ke gawang Irak pada menit ke-14 pertandingan yang berlangsung di tengah cuaca buruk dan hujan.

Setelah Mbappé (15 gol) semakin mendekati rekor yang dicetak oleh legenda Lionel Messi malam ini melawan Austria—di mana Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia (18 gol)—bintang Prancis ini menempatkan dirinya dalam daftar langka pemain Eropa yang dipimpin oleh legenda Cristiano Ronaldo.

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Dengan golnya di Irak, Mbappé menambah koleksi gol internasionalnya menjadi 16 gol di turnamen besar bersama Les Bleus (15 di Piala Dunia + 1 di Piala Eropa), sehingga menyamai rekor yang dipegang oleh legenda Jerman, Jürgen Klinsmann, menurut statistik Stats Foot, di mana pemain berusia 26 tahun ini menjadi pencetak gol terbanyak kelima Eropa di kompetisi besar, mengungguli sejumlah legenda Benua Lama.

Posisi teratas ditempati oleh Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal—yang belum mencetak gol di Piala Dunia 2026— memimpin daftar ini dengan 22 gol di Piala Dunia dan Euro, diikuti oleh pemain Jerman Miroslav Klose (19), lalu rekan senegaranya yang legendaris Gerd Müller (18), serta kapten timnas Inggris saat ini, Harry Kane (17) gol.

Kini, Mbappé dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Messi dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, karena usianya (26 tahun) memungkinkan dia untuk mengikuti setidaknya dua edisi Piala Dunia lagi, sementara Messi (38 tahun) kemungkinan besar sedang menjalani edisi terakhirnya.

Hal yang sama berlaku bagi Ronaldo terkait jumlah gol gabungan di Euro dan Piala Dunia, karena Piala Dunia kali ini kemungkinan besar menjadi yang terakhir bagi “El Don” yang berusia 41 tahun.

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