Ronaldo memicu perang kata-kata antara Carragher dan Piers Morgan

Legenda Liverpool, Jamie Carragher, melancarkan serangan tajam kepada pembawa acara Piers Morgan, menyebutnya sebagai sosok yang benar-benar palsu, dalam eskalasi baru dari perselisihan yang memanas antara kedua pihak dalam beberapa hari terakhir, menyusul kepergian Cristiano Ronaldo dari kamp timnas Portugal.

Sebelumnya, Morgan menyatakan dukungannya kepada mantan bintang Manchester United itu, bersama rekannya terdahulu Rio Ferdinand, namun sikapnya tidak disukai Carragher, yang mengkritik pembelaan keduanya terhadap Ronaldo.

Carragher mengatakan, dalam perbincangannya pada program "The Overlap Daily": "Orang-orang mengira bahwa mendekati para pelaku di bidang ini adalah hal yang baik, tapi di sinilah letak masalahnya".

Ia menambahkan: "Orang-orang seperti Piers Morgan dan Rio Ferdinand, yang memiliki posisi menonjol di media, suka atau tidak, mempermalukan diri mereka sendiri karena pernyataan-pernyataan konyol yang mereka lontarkan hanya karena mengenal Ronaldo. Anda bisa mengenal seseorang dan berusaha melindunginya, tapi Anda tidak bisa membela sesuatu yang memang tidak bisa dibela".

Morgan, pembawa acara televisi itu, menanggapi pernyataan Carragher melalui media sosial, dan menulis: "Jadi, Jamie Carragher tidak suka saya dan Rio Ferdinand membela teman kami Cristiano, atau seperti yang ia gambarkan, bahwa kami membela sesuatu yang tidak bisa dibela. Berikut Jamie Carragher sendiri yang mendukung temannya Luis Suarez, setelah ia melontarkan hinaan rasis kepada Patrice Evra".

Morgan menambahkan: "Tapi soal membela sesuatu yang tidak bisa dibela, saya akui saya memang pernah melakukannya sesekali, Carragher".

Morgan kemudian menunjuk pada unggahan lamanya pada tahun 2018, di mana ia menulis: "Jamie Carragher salah ketika meludahi mobil itu, tapi ia tidak lebih bodoh dari ayah gadis yang merekam Carragher saat ia mengemudikan mobilnya bersama putrinya. Oleh karena itu, saya berharap Carragher mempertahankan pekerjaannya".

Ia melanjutkan: "Ia adalah analis yang hebat, dan ia telah meminta maaf dengan sungguh-sungguh atas apa yang dilakukannya, lagi pula orang yang mengalami insiden itu juga bertindak buruk".

Carragher tidak menunda untuk membalas, dengan berkata: "Kami mendukung rekan setim kami, dan kami salah dalam hal itu. Saya meminta maaf kepada Patrice secara langsung di udara bertahun-tahun lalu, yang kemudian mendorong Liverpool untuk mengirimkan surat kepadanya guna meminta maaf juga, dan itu adalah tindakan yang tepat".

Ia menambahkan: "Reaksimu terhadap kritik sederhana dariku, ketika aku berkata bahwa kamu dan Rio terlalu berpihak kepada Ronaldo sampai memengaruhi penilaian kalian saat membicarakannya, adalah hal yang memalukan. Kamu menyerang orang-orang setiap hari, tapi ketika hal sebaliknya terjadi, kamu meninggalkan studio televisi dengan marah atau berpaling ke serangan pribadi. Semua itu demi mendapatkan wawancara baru, dasar penjilat".

Carragher menyinggung insiden meludah yang pernah melibatkan dirinya di masa lalu, dengan menambahkan: "Ya, aku ingat itu. Aku menghubungimu untuk mengatakan bahwa aku menghargai dukunganmu, tapi kamu kemudian berusaha mengundangku ke program televisimu untuk membicarakan insiden itu, maka aku sedikit menarik kembali rasa hormatku kepadamu, setelah menyadari bahwa dukunganmu tidak setulus yang aku kira pada awalnya".

Ia melanjutkan: "Semua itu hanya tentang mendapatkan wawancara, sama persis seperti yang terjadi dengan penjilatanmu yang berlebihan kepada Ronaldo dan Donald Trump. Lagi pula aku tidak akan berpaling ke serangan pribadi dengan mengungkit masa lalumu atau masa lalu dua orang lain yang kamu bela, karena itu akan menjadi pembelaan atas sesuatu yang tidak bisa dibela".

Di tengah perseteruan ini, Carragher mengunggah gambar sebuah kolom jurnalistik yang ditulis Morgan di salah satu surat kabar, yang di dalamnya ia menggambarkan Ronaldo sebagai anak manja, dan mengomentarinya dengan berkata: "Dasar sosok yang benar-benar palsu".

Pada akhirnya, Morgan yang mendapat kata terakhir dalam perselisihan ini, setelah ia mengunggah gambar dirinya bersama Carragher, dan menulis: "Kawan, aku bahkan baru-baru ini mengambilkan fotomu sebagai kenang-kenangan dengan salah satu penggemar untuk mengangkat ketenaranmu. Tunjukkan sedikit rasa terima kasih!".



