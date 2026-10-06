Joao Cancelo melanjutkan penampilan impresifnya bersama timnas Portugal selama jeda internasional, setelah mencetak dua gol melawan Denmark dan Norwegia, yang menegaskan kembalinya performa terbaiknya sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu elemen paling menonjol di timnas, di saat ia bersiap kembali ke skuad Barcelona.

Surat kabar Portugal "A Bola" mengungkap statistik menarik terkait Cancelo, di mana tampaknya bek Portugal ini lebih produktif dalam urusan gol ketika Cristiano Ronaldo tidak bermain bersamanya di lapangan, meskipun duet ini telah bermain bersama dalam 56 dari total 77 pertandingan internasional Cancelo bersama tim senior.

Pemain Barcelona itu mencetak 5 dari 14 gol internasionalnya selama 21 pertandingan di mana ia tidak tampil bersama Ronaldo, sehingga rata-rata golnya menjadi satu gol setiap 4,2 pertandingan tanpa kehadiran kapten Portugal, dibandingkan satu gol setiap 6,2 pertandingan ketika ia bermain di samping sang kapten.

Meski demikian, Cancelo tidak ragu untuk memuji Ronaldo, dengan menegaskan bahwa kapten timnas tersebut merupakan simbol bagi Portugal. Ia berkata: "Dia adalah kapten dan simbol timnas kami. Dia yang terbaik sepanjang masa. Semua orang tahu apa artinya dia bagi Portugal dan apa yang telah ia persembahkan untuk negara ini."

Ia menambahkan: "Saya yakin segalanya tak diragukan lagi akan berakhir dengan cara terbaik yang mungkin terjadi. Kami semua ingin menyelesaikan situasi ini dengan tenang dan dengan rasa hormat yang layak diterima Cristiano," merujuk pada polemik seputar masa depan sang bintang veteran bersama timnas.

Awal yang sederhana, lalu ledakan

Penampilan gemilang Cancelo bersama Portugal datang setelah awal musim yang sederhana bersama Barcelona, di mana ia hanya bermain selama 38 menit dalam 5 pertandingan pertama La Liga, sebelum akhirnya mendapatkan lebih banyak ruang dan mulai memulihkan pengaruhnya di dalam tim.

Selama dua pertandingan berikutnya di La Liga, ditambah penampilannya dalam laga pertama Barcelona di Liga Champions, Cancelo mengumpulkan 258 menit, di mana ia mencetak satu gol dan satu assist.

Setelah penampilan kuatnya bersama Portugal, kehadiran Cancelo yang dinanti bersama Barcelona tampak semakin penting, terutama dengan mendekatnya rangkaian pertandingan berat yang akan dihadapi tim, di mana Hansi Flick akan membutuhkan versi terbaik dari semua pemainnya untuk menghadapi tantangan sulit yang akan datang.