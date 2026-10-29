Klub Al Nassr mengumumkan susunan pemain utamanya untuk menghadapi Al Khaleej pada Kamis malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-12 Liga Roshn Saudi Pro League, dalam laga yang mana Al Alami menargetkan meraih tiga poin baru dan melanjutkan tekanan terhadap Al Hilal yang memuncaki klasemen.

Al Nassr menjalani laga ini di bawah arahan pelatihnya Ange Postecoglou, mengandalkan pemain Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain Senegal Sadio Mane di lini depan, bersama pemain Portugal Joao Felix dan Abdullah Al Hamdan, sementara Al Khaleej berupaya keluar dengan hasil positif menghadapi lawan yang bersaing di puncak klasemen liga.

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Al Nassr memasuki laga ini dengan menempati peringkat kedua di klasemen Liga Roshn dengan koleksi 25 poin dari 10 pertandingan, setelah meraih 8 kemenangan dan satu hasil imbang berbanding satu kekalahan, sementara Al Khaleej berada di peringkat ke-10 dengan koleksi 12 poin, yang dikumpulkan dari 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan.

Perubahan Al Nassr dari laga melawan Al Faisaly

Susunan pemain Al Nassr mengalami sejumlah perubahan dibandingkan laga sebelumnya melawan Al Faisaly, yang berakhir dengan kemenangan Al Alami 3-1, di mana Angelo Gabriel tampil di susunan utama menggantikan Sami Costa, sementara Ayman Yahya memulai pertandingan menggantikan Awad Aman, dan Mohamed Simakan tampil menggantikan Abdulelah Al Amri. Perubahan-perubahan ini masih perlu dicocokkan dengan daftar resmi yang dipublikasikan klub sebelum dipastikan secara final.

• Penjaga gawang: Bento Matheus.

• Lini pertahanan: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Inigo Martinez, Ayman Yahya.

• Lini tengah: Abdullah Al Khaibari, Angelo Gabriel, Abdullah Al Hamdan, Joao Felix.

• Lini serang: Cristiano Ronaldo, Sadio Mane.