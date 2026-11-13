Ronaldinho Debut Bersama Ravenna pada Minggu, Mandorlini: "Dia Bebas Bermain di Mana Pun Dia Mau"

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Debut Ronaldinho bersama Ravenna dalam derbi melawan Forlì pada Minggu sangat dinantikan. Pemain asal Brasil itu tiba hari ini. Pelatih Ravenna, Mandorlini, mengatakan: "Dia akan masuk ke lapangan pada babak kedua dan bebas bermain di mana pun dia mau."

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Hari ini Ronaldinho tiba dari Barcelona di Bandara Forlì sekitar pukul 15.00. Presiden Ravenna, Ignazio Cipriani, menunggunya di sana. Ronaldinho akan menjalani debut pada Minggu pukul 17.30 di Stadion Bruno Benelli dalam derbi melawan Forlì. Latihan dijadwalkan pada Sabtu pagi.

"Dia akan masuk pada babak kedua. Di posisi apa? Di lini depan. Dia bebas mencari posisinya sendiri, sebagaimana mestinya bagi pemain sekaliber dia," kata pelatih Ravenna, Andrea Mandorlini, kepada Sky.

Pada sore hari, Ronaldinho menjalani sesi latihan individu secara tertutup. Pada Sabtu pagi, 14 November, Ronaldinho akan mengikuti sesi latihan terakhir bersama tim utama di Stadion Benelli sebagai persiapan menghadapi derbi melawan Forlì pada Minggu. Dalam pertandingan itu, ia akan tersedia untuk dimainkan oleh pelatih Andrea Mandorlini.

Berikut jadwal terperinci kegiatan Ravenna dalam beberapa hari mendatang:

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Sabtu, 14 November, pukul 11.00: Sesi latihan terakhir di Stadion Benelli. Awak media diizinkan meliput hanya selama 15 menit pertama latihan. Sisa sesi latihan akan berlangsung secara tertutup.

Pertandingan berikutnya RAV Serie C 11.30 FOR

Minggu, 15 November, pukul 17.30: Ravenna melawan Forlì di Serie C, disiarkan melalui Sky dan NOW.