Ronaldinho dalam kunjungan istimewa ke Yordania, apa rahasianya?

Publik olahraga Yordania bersiap menyambut salah satu legenda sepakbola paling bersinar sepanjang sejarah, menyusul kedatangan sang pesulap asal Brasil, Ronaldinho, ke kerajaan tersebut pada 29 dan 30 Oktober ini, dalam kunjungan istimewa untuk menghadiri rangkaian acara "Pekan Seni Bela Diri Campuran Yordania", yang bertujuan mendorong wisata olahraga serta mempromosikan destinasi bersejarah di kerajaan itu.

Melalui sebuah video singkat di "Instagram", Ronaldinho menyampaikan pesan penuh semangat kepada para suporter Yordania, mengungkapkan kerinduannya yang besar untuk bertemu dan berada di tengah mereka selama ajang olahraga penting ini, sekaligus mengajak semua orang untuk ikut berpartisipasi dan hadir.

Perhelatan olahraga yang dimulai pada 27 Oktober di bawah pengawasan Federasi Seni Bela Diri Campuran Yordania ini akan ditutup dengan malam duel besar "DF: UNCAGED" (Delta Force Uncaged) pada Jumat, 30 Oktober, yang digelar di jantung "Teater Romawi" di ibu kota Amman, sebuah acara yang diperkirakan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah olahraga seni bela diri campuran (MMA) di tingkat dunia Arab.

Turnamen ini akan menyajikan 13 duel profesional dengan keikutsertaan para petarung elite Yordania dan internasional, di samping sesi latihan terbuka di kawasan Laut Mati.

Salah satu yang paling menonjol adalah duel panas yang dinantikan antara juara asal Sirkasia, Mohammad Barkhamov, yang datang dari Kaukasus, mantan pemegang gelar di organisasi ACA dan mantan petarung Bellator, serta anggota tim dua legenda Khabib Nurmagomedov dan Islam Makhachev, menghadapi bintang muda Yordania yang penuh potensi, Abdullah Jawish, yang mewakili kerajaan dalam duel historis ini.

Kemeriahan akan lengkap pada malam penutupan di Teater Romawi dengan kehadiran sejumlah bintang dan tokoh terkemuka, dipimpin legenda tinju dunia Mike Tyson, bintang MMA Islam Makhachev, di samping sang pesulap Ronaldinho.