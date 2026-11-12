Ronaldinho besok di Ravenna: agendanya jelang debut pada Minggu dalam derbi melawan Forlì

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Ravenna mengumumkan agenda Ronaldinho menjelang debut resminya pada Minggu dalam derbi melawan Forlì. Berikut kegiatan mantan peraih Ballon d'Or asal Brasil itu selama tiga hari ke depan.

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Seperti tertulis dalam pernyataan yang dikeluarkan klub Ravenna, "Ravenna FC mengumumkan bahwa Ronaldinho dijadwalkan tiba di Itala besok, Jumat, 13 November, sekitar waktu makan siang. Pada sore harinya, pesepak bola tersebut akan menjalani sesi latihan individu secara tertutup. Pada pagi hari Sabtu, 14 November, Ronaldinho akan mengikuti sesi latihan terakhir bersama tim utama di Stadion Benelli sebagai persiapan menghadapi derbi melawan Forlì pada Minggu, saat ia akan siap dimainkan oleh pelatih Andrea Mandorlini".

Berikut jadwal terperinci kegiatan Ravenna dalam beberapa hari ke depan:

Jumat, 13 November, pukul 14.00: Konferensi pers prapertandingan di Stadion Benelli, dihadiri pelatih Andrea Mandorlini dan pemain Simone Rabbi.

Sabtu, 14 November, pukul 11.00: Sesi latihan terakhir di Stadion Benelli. Awak media diizinkan meliput hanya selama 15 menit pertama latihan. Sisa sesi latihan akan berlangsung secara tertutup.

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Minggu, 15 November, pukul 17.30: Ravenna melawan Forlì dalam kompetisi Serie C, disiarkan di Sky dan NOW.