Ronald Koeman sangat kritis terhadap pemain kunci dalam laga Belanda vs Uzbekistan: 'Jika ini levelnya...'

Setelah kemenangan yang sulit atas Uzbekistan (2-1), Ronald Koeman tidak puas dengan wasit yang bertugas. Dalam wawancara dengan NOS, pelatih tim nasional itu melontarkan kritik tajam terhadap Alyssa Pennington.

Belanda unggul di babak pertama lewat tendangan penalti. Cyrensio Summerville dijatuhkan di garis gawang, lalu Pennington memberikan tendangan penalti. Cody Gakpo tidak gagal dari jarak sebelas meter.

Tak lama kemudian, Donyell Malen mendapat peluang emas, namun kakinya dijegal. Namun, penyerang Oranje itu tidak mendapat penalti atas pelanggaran yang diduga terjadi.

Di babak kedua, segalanya tampak berjalan buruk bagi Oranje. Guus Til melakukan handball tepat di luar kotak penalti dan mendapat kartu merah dari Pennington. Namun, kartu tersebut tidak berdampak pada Piala Dunia.

Di menit-menit akhir, Jan Paul van Hecke dijatuhkan secara tidak sah saat tendangan sudut. Pennington menunjuk titik penalti, sehingga Oranje akhirnya memenangkan pertandingan.

Koeman sama sekali tidak puas dengan wasit wanita tersebut setelah pertandingan. “Jika ini levelnya di Piala Dunia… Jika Anda melihat pelanggaran terhadap Summerville (saat tendangan penalti, red.) hanya mendapat kartu kuning, sementara Til kemudian mendapat kartu merah karena bola secara tidak sengaja mengenai lengannya…”



