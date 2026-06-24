Ronald Koeman menyebut dua negara yang mengejutkan yang sangat membuatnya terkesan

Ronald Koeman sangat terkesan dengan Ghana dan Pantai Gading, demikian dikatakan pelatih tim nasional tersebut dalam konferensi pers menjelang pertandingan antara Belanda dan Tunisia.

Dari hadirin, pelatih timnas Oranje itu ditanya apakah menurutnya lebih banyak negara Eropa seharusnya ikut serta dalam turnamen ini.

Koeman menjawab dengan tegas tidak. “Bukan wewenang saya untuk memutuskan hal itu, tetapi saya rasa tidak ada negara yang ikut serta di sini yang tidak layak berada di sini.”

Selanjutnya, mantan pelatih FC Barcelona dan Everton ini menyebut dua negara yang sangat membuatnya terkesan. “Misalnya, saya rasa Ghana dan Pantai Gading tampil sangat baik.”

“Mereka telah menyulitkan negara-negara besar,” kata Koeman sambil merujuk pada pertandingan Ghana melawan Inggris (0-0) dan Pantai Gading melawan Jerman (kalah 2-1).

“Ini semua memang negara-negara terkuat. Jika ada negara yang tidak lolos, berarti mereka telah gagal di suatu tempat. Itu adalah masalah mereka,” tutup Koeman.