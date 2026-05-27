Ronald Koeman menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada Memphis Depay

Meskipun dilanda masalah cedera, Ronald Koeman tetap memasukkan Memphis Depay ke dalam skuad beranggotakan 26 pemain untuk Piala Dunia. Pelatih tim nasional Belanda itu akan membahas lebih lanjut semua keributan seputar striker Oranje dan Corinthians tersebut dalam konferensi pers pada Rabu.

''Dia telah bermain selama setengah jam lagi akhir pekan lalu. Itu pasti disambut dengan gembira oleh Anda,'' demikian pertanyaan yang diajukan kepada Koeman pada konferensi pers Rabu mengenai skuad final Oranje untuk Piala Dunia.

''Nah, saya sebenarnya lebih suka bersorak sedikit lebih awal. Seandainya itu terjadi lebih cepat,'' sang pelatih nasional langsung meredam euforia seputar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Oranje. ''Tapi dia akan bermain sejak awal malam ini, setidaknya itulah yang saya dengar dari Memphis. Jadi ya, kita tunggu saja.''

Memphis akan bertanding pada malam Rabu hingga Kamis dalam laga Copa Libertadores melawan Platense dari Argentina. Akhir pekan lalu, timnya menang 1-0 atas Atlético Mineiro, dengan Memphis masuk pada menit ke-60.

Koeman kemudian membahas kondisi kebugaran Memphis dan mengakui kesalahannya terkait Euro 2024, saat penyerang itu juga mengalami cedera. ''Saya memang berubah pikiran soal itu. Karena setelah Euro 2024, saya berpikir: apakah saya benar-benar melakukan hal yang tepat dengan langsung memainkannya?''

''Jadi itu mungkin saja. Jika saya merasa situasinya masih sama. Maka saya akan melakukannya dengan cara berbeda,'' kata pelatih timnas tersebut, yang langsung mendapat kabar bahwa Donyell Malen 'menggedor pintu' timnas Belanda. ''Mungkinkah Anda mengatakan: Malen adalah penyerang utama saya. Dan Memphis harus berjuang untuk mendapat tempat, bukan sebaliknya.''

''Segala sesuatu mungkin saja,'' jawab Koeman dengan diplomatis. ''Malen pernah debut sebagai penyerang. Juga di bawah asuhanku. Mengingat kualitasnya dan cara bermain AS Roma. Itu memang cocok untuknya. Menyelesaikan peluang dan mencari ruang di lini belakang, dia sangat hebat dalam hal itu.''