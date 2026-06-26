Ronald Koeman memanggil seorang pemain timnas Belanda secara terpisah dan melakukan percakapan panjang dengannya

Pelatih timnas Ronald Koeman melakukan percakapan panjang dengan Memphis Depay selama sesi latihan timnas Belanda pada hari Jumat di Kansas, demikian yang diamati oleh Jeroen Kapteijns, jurnalis dari De Telegraaf.

Sehari setelah pertandingan melawan Tunisia (3-1), para pemain cadangan menjalani program latihan intensif. Sebelas pemain inti duduk di atas sepeda statis di pinggir lapangan.

Selama sesi latihan, Koeman memanggil Memphis dan melakukan percakapan yang tampak seperti pertemuan tertutup. Penyerang Oranje tersebut sejauh ini telah tampil sebagai pemain pengganti sebanyak tiga kali di Piala Dunia ini.

Dalam penampilan tersebut, ia belum berhasil mencetak gol. Namun, ia memberikan assist kepada Crysencio Summerville pada gol kelima Belanda dalam laga melawan Swedia (5-1).

Sebelumnya, setelah pertandingan melawan Swedia, Koeman juga melakukan pembicaraan dengan Malen di lapangan latihan. Ada spekulasi bahwa penyerang AS Roma tersebut akan kehilangan posisinya sebagai starter, namun ia kembali menjadi starter saat melawan Tunisia.

Belanda juga akan berlatih pada hari Sabtu dan Minggu di Kansas, sebelum bertolak ke Monterrey untuk memainkan pertandingan melawan Maroko pada Senin malam waktu Amerika.