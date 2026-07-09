Ronald Koeman junior tahu bagaimana pandangan Guardiola terhadap tim nasional Belanda

Ronald Koeman junior sangat yakin: Pep Guardiola tidak akan menggantikan Ronald Koeman sebagai pelatih timnas Oranje. Hal ini diungkapkan oleh kiper Telstar tersebut pada hari Kamis di Het Oranje Café.

''Saya mendengar nama-nama seperti Guardiola disebut-sebut. Dia tidak akan datang. Dia tidak mau. Pria itu selalu bekerja dengan para pemain terbaik di dunia. Atau mendatangkan mereka ke klubnya. Hal itu tidak terjadi di timnas Belanda, jadi dia pasti tidak akan melakukannya,'' prediksi putra dari mantan pelatih kepala tersebut.

Rekan se mejanya, Frank Evenblij, justru berharap Guardiola memilih tawaran untuk melatih Oranje. “Menurut saya, semua orang harus membayar pajak lebih banyak jika hal itu memungkinkan,” kata pembawa acara TV itu dengan nada bercanda.

“Tapi dia sendiri sudah menyatakan bahwa itu akan menjadi pekerjaan yang penuh kehormatan. Di mana uang sama sekali bukan masalahnya. Guardiola juga pernah menyatakan bahwa dia menginginkannya. Jika Anda menjadi juara dunia bersama tim nasional Belanda, Anda benar-benar akan menorehkan nama Anda dalam sejarah,” kata Evenblij yang penuh harapan.

“Dan kalau Guardiola memang tidak punya kegiatan lain, kenapa tidak? Saya akan senang jika orang seperti dia berani melakukannya. Dan menurut saya, ini juga baik bagi sepak bola Belanda untuk sekali-sekali melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda.”

Nicky van der Gijp sependapat bahwa gaji bukanlah faktor penentu bagi Guardiola. “Pria itu telah mengantongi delapan belas juta euro dalam lima tahun terakhir. Jadi, apa artinya uang itu baginya? Dia juga sudah memenangkan semua gelar yang bisa dimenangkan.”

Tampaknya Guardiola sedang mengambil cuti panjang setelah sepuluh musim bersama Manchester City. Ia meninggalkan klub Inggris tersebut setelah memenangkan Piala ELF dan Piala FA.