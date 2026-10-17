Ronald Koeman junior murka kepada wasit Jeroen Manschot setelah Telstar kalah dramatis 3-4 dari Feyenoord. Kiper tuan rumah itu sama sekali tidak setuju dengan penalti yang diberikan kepada tim asal Rotterdam pada babak kedua dan langsung melontarkan kritik keras terhadap sang wasit seusai laga kepada ESPN.

Feyenoord mendapat hadiah penalti setelah pertandingan berjalan lebih dari lima puluh menit karena dugaan handball bek Telstar, Abdelnour Soualhia. Meski VAR melakukan pemeriksaan panjang, keputusan Manschot tetap berlaku. Sem Steijn kemudian mencetak gol dari titik penalti untuk mengubah skor menjadi 2-4.

Saat Koeman junior melihat kembali tayangan momen tersebut di ESPN, ia bereaksi tak percaya. "Ah, sudahlah! Kalau bola mengenainya, bola lebih dulu mengenai kepalanya," kata sang kiper dengan kesal.

Ia kemudian merujuk pada penjelasan yang didengarnya pekan ini dari kepala wasit Richard van Meenen mengenai situasi ketika bola mengenai tangan setelah membentur bagian tubuh pemain itu sendiri. "Kalau begitu, itu bukan handball."

Koeman junior jelas masih menyimpan rasa frustrasi. "Tapi ya, saya benar-benar harus menahan diri. Lagi-lagi Jeroen Manschot. Tahun lalu, di semifinal Piala Belanda, dia juga mencurangi kami," kata sang kiper, sebelum sedikit melunakkan ucapannya. "Atau 'mencurangi'... Kami memang agak sial."

Menurut Koeman junior, Telstar terutama dirugikan oleh keputusan pada momen-momen krusial. "Kalau kami tertinggal 4-2 atau skornya tetap 3-2, ya, siapa tahu kami bisa mendapatkan lebih," ujar sang penjaga gawang. Ia juga menegaskan bahwa timnya tetap boleh bangga dengan permainan yang ditunjukkan meski kalah.

Koeman junior juga berbicara blak-blakan mengenai percakapannya dengan Manschot. "Dia berkata kepada saya: 'Pada akhirnya, saya mengambil keputusan sendiri.' Jadi, saya rasa dia ditegur agar wasit lebih sering mengambil keputusan sendiri," duganya. "Saya bilang kepadanya: biarkan saja permainan berlanjut, dan kalau itu benar-benar handball, VAR akan turun tangan. Tapi ya, sulit."

Koeman junior kemudian melihat Steijn mengeksekusi penalti dengan meyakinkan. "Tentu saya berharap bisa menepisnya, tetapi tendangannya memang bagus," aku sang kiper. Meski kebobolan empat gol, ia tetap memandang positif gaya bermain menyerang Telstar. "Itu juga bagian dari permainan kami, menekan tinggi. Dalam situasi seperti itu, tentu terlihat kualitas Feyenoord."

Meski kalah, Koeman junior pada akhirnya juga merasa bangga kepada timnya, yang beberapa kali bangkit melawan pemuncak klasemen. "Hari ini kami mengalami beberapa kemunduran, tetapi kami tetap bermain dengan cara kami dan bangkit," tegasnya. "Kami harus membawa hal ini ke pekan depan, dan saya sangat yakin."







