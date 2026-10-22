Ronald de Boer sejauh ini belum terkesan dengan kecepatan Viktor Tsygankov. Mantan pemain timnas Belanda itu mengharapkan daya ledak lebih dari penyerang asal Ukraina tersebut, yang mengawali laga melawan Atalanta pada Kamis malam dari bangku cadangan. Berbicara kepada Ziggo Sport menjelang laga Liga Konferensi, De Boer mengungkapkan keheranannya terhadap kemampuan pemain baru itu.

De Boer menilai Ajax asuhan Míchel Sánchez terutama kekurangan kecepatan di lini depan. "Kalau melihat pertandingan Paris Saint-Germain melawan Barcelona pekan ini, Anda bisa melihat kecepatan yang benar-benar luar biasa. Itu yang menurut saya kurang dimiliki Ajax," kata mantan gelandang itu mengawali analisisnya.

Menurut De Boer, tim asal Amsterdam itu memiliki terlalu sedikit pemain yang bisa membuat perbedaan lewat kecepatan. "Marcos Leonardo tidak terlalu cepat, Gloukh tidak terlalu cepat, lalu Brandt bermain sebagai sayap kanan, atau Klaassen yang kurang lebih bermain di sana. Jadi, Anda harus mengandalkan para bek sayap yang maju membantu serangan, tetapi mereka tentu juga bukan pelari yang luar biasa cepat."

Mantan pemain Ajax itu berharap Tsygankov bisa menjadi solusi dalam hal tersebut, tetapi kecewa dengan apa yang dilihatnya sejauh ini. "Saya pikir Tsygankov juga cepat, tetapi ternyata tidak secepat yang saya kira, ya? Kaki kirinya luar biasa, itu terlihat, tetapi dia bukan pemain yang membuat Anda berpikir: dia juga bisa menyulitkan lawan dengan kecepatannya."

De Boer melihat Ajax kesulitan menciptakan ancaman ketika tiba-tiba mendapat ruang. "Kadang Anda merebut bola karena lawan kehilangan bola akibat kesalahan sendiri, dan saat itu Anda harus bisa menghukum mereka. Kemampuan menyerang ruang di belakang pertahanan lawan itulah yang kurang dari Ajax ini," kata sang analis, yang juga menyoroti absennya Simon Adingra karena cedera. "Anda juga berharap banyak darinya, karena Anda berpikir: dia cepat."

Wim Kieft juga meragukan performa Tsygankov saat ini, meski ia tahu kemampuan pemain Ukraina tersebut. "Saya pernah melihatnya melakukan hal-hal yang benar-benar luar biasa, tetapi itu terjadi pada masa lalu. Di sini, dia belum bisa menunjukkannya," ujar Kieft, yang menduga sang penyerang tiba di Amsterdam dalam kondisi belum sepenuhnya bugar.

Kieft juga mempertanyakan siapa yang akan dimainkan Míchel di posisi sayap kanan ketika Steven Berghuis kembali tersedia. "Berghuis yang bugar tentu sangat berharga bagi Ajax," tegas mantan penyerang itu.

Meski melontarkan kritik, De Boer tetap melihat hal-hal positif dalam permainan Ajax. "Jika permainan tim sangat bagus, dan pada beberapa momen memang demikian, Anda bisa menutupi kekurangan kecepatan," jelasnya. "Mereka melakukannya dengan baik saat melawan Groningen, tetapi sekarang lawannya bukan FC Groningen, melainkan Atalanta. Menurut saya, Atalanta tetap tim yang lebih baik."