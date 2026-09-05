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Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

Ronald de Boer: "Sungguh luar biasa Jordi Cruijff membawanya ke Ajax"

Ajax vs PSV
Ajax
PSV
Eredivisie
J. Brandt

Ronald de Boer menilai Jordi Cruijff berhasil membangun skuad yang luar biasa di Ajax, seperti yang ia sampaikan jelang Ajax vs PSV di ESPN. Secara khusus, kedatangan pemain berpengalaman seperti Daley Blind dan Julian Brandt menurutnya merupakan langkah yang bagus. 

Setelah kontak yang berlangsung lama, Ajax pada akhirnya berhasil merekrut Brandt yang berstatus bebas transfer. Sebuah gebrakan besar, mengingat musim lalu ia masih tampil di level tinggi bersama Borussia Dortmund. De Boer langsung melihat bahwa pemain Jerman itu memberi pengaruh besar pada tim Ajax. 

“Dia adalah sosok yang punya begitu banyak visi, begitu tenang. Pemain seperti ini yang Anda butuhkan. Yang tidak akan kaget ketika nanti berada di lapangan melawan PSV. Dia sudah mengalami segalanya.” 

“Dia pemain yang luar biasa,” lanjut De Boer. “Sebenarnya sulit dipercaya Jordi Cruijff bisa meyakinkannya untuk datang bermain di sini.” 

“Kami baru-baru ini mewawancarainya dan dia pria yang sangat menyenangkan. Dia sangat antusias, dan semoga Ajax akan sangat menikmati kehadirannya,” prediksi sang analis. 

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Pada Sabtu malam, Brandt menjadi starter untuk Ajax dalam laga puncak melawan PSV. Di Eredivisie, sebelumnya ia sudah mencetak gol ke gawang PEC Zwolle, sementara ia juga mencetak gol dalam babak kualifikasi Conference League melawan FC Sion dan Shelbourne FC.

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