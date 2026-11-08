Ron Jans melontarkan kritik keras terhadap perilaku Etienne Vaessen dalam pertandingan AZ melawan FC Groningen (4-3) di NOS Studio Sport pada Minggu malam. Kiper itu kehilangan kendali diri sepenuhnya pada pengujung laga setelah keputusan penalti yang kontroversial dan menerima dua kartu kuning. "Hampir seperti pasien," kata pelatih yang telah pensiun itu.

Insiden itu terjadi pada pengujung pertandingan, ketika Vaessen keluar dari gawangnya saat skor 3-3 dan bertabrakan dengan penyerang AZ, Ayoub Oufkir. Wasit Jannick van der Laan menunjuk titik penalti dan memberi sang kiper kartu kuning. Vaessen kemudian bereaksi dengan marah dan bahkan mengancam akan meninggalkan lapangan. Meski wasit masih memberinya kesempatan untuk kembali, sang kiper terus melancarkan protes dan menerima kartu kuning kedua.

Pelatih FC Groningen, Dick Lukkien, berbicara terus terang tentang kipernya setelah kekalahan dramatis di Alkmaar. "Saya melihat rekan-rekan setimnya berusaha menjauhkannya dari situ, tetapi saat itu dia seperti gelap mata," kata Lukkien. "Hal itu harus dibicarakan secara terbuka, dan dia harus dibantu."

Lukkien bisa memahami frustrasi Vaessen, tetapi menilai kipernya telah melewati batas. "Saya bisa memahami jika seseorang terbawa emosi, tetapi dia harus lebih mampu mengendalikan emosi itu, karena Anda tidak akan pernah menang melawan wasit," kata sang pelatih. "Perilaku seperti ini bukan yang kami inginkan dan untungnya dia sendiri juga menyadarinya. Dia sudah meminta maaf karena paham bahwa tindakannya bodoh."

Jans senang mendengar perkataan Lukkien itu, seperti disampaikannya di Studio Sport. "Saya sangat senang disebutkan bahwa Etienne sendiri juga mengakui kesalahannya, karena saya tidak selalu melihat itu di lapangan," ujar mantan pelatih tersebut. Meski begitu, Jans menilai perilaku Vaessen mulai menjadi masalah yang berulang.

"Saya sudah mengatakannya beberapa kali: dia benar-benar orang yang menyenangkan. Dia kiper yang sangat bagus, mampu ikut memainkan bola dengan luar biasa, dan kali ini pun terlibat dalam sebuah gol. Hanya saja, hal seperti ini terus terjadi lagi. Dia hampir seperti pasien dalam urusan semacam ini," kata Jans.

Jans tidak bisa memahami cara Vaessen kemudian berusaha meminta penjelasan kepada Van der Laan. "Awalnya dia ingin pergi, lalu dia terlihat seperti ingin menyerang," kata analis itu, yang melihat rekan-rekan setim sang kiper harus menahannya. "Dia harus jauh lebih mampu mengendalikan diri. Entah itu penalti atau bukan, saya juga tidak tahu, tetapi perilaku seperti ini tidak bisa diterima."