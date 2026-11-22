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Ron Jans yakin Ruben van Bommel punya masa depan cerah. Penyerang PSV itu tampil mengesankan saat menang 4-1 atas NEC dan kian mendekati tempat di tim nasional Belanda.

Dalam dua periode jeda internasional terakhir, Van Bommel sudah masuk skuad tim nasional Belanda asuhan pelatih Xavi Hernández, tetapi untuk saat ini ia belum mendapat tempat di susunan pemain inti. Cody Gakpo masih menjadi pilihan utama di posisi sayap kiri.

Meski begitu, Jans sangat percaya kepada Van Bommel. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain muda menjalani debut bersama tim nasional Belanda, tetapi belum ada yang benar-benar mampu menembus tim secara permanen. Jans menilai Van Bommel mulai berhasil melakukannya.

"Saat ini ada sejumlah pemain muda yang sudah menjalani debut bersama tim nasional Belanda. Setelah itu, tekanannya meningkat. Ada satu pemain yang membuktikan kemampuannya setiap pekan: Ruben van Bommel," ujar Jans kepada NOS Studio Sport.

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"Dia pemain yang bisa melewati lawan dari sisi luar dengan kecepatannya. Dia mampu menusuk ke depan, baik dengan maupun tanpa bola. Lawan-lawannya sampai terjatuh! Mereka berusaha mengimbangi kecepatannya, tetapi tidak bisa."

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"Ini bukan pertama kalinya dia melakukan itu," kata Jans sambil menyaksikan cuplikan penampilan Van Bommel dalam laga NEC melawan PSV. "Dia juga menunjukkannya di level internasional. Dia berlari meninggalkan semua orang! Dia jauh lebih cepat daripada ayahnya."

"Saya sungguh berharap dia tetap bugar," lanjut Jans. "Dengan begitu, dia bisa melakukan banyak hal hebat untuk PSV dan sepak bola Belanda. Dia punya tenaga yang begitu besar."

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Meski Van Bommel mendapat banyak pujian atas penampilannya melawan NEC, pelatih Peter Bosz masih memiliki beberapa catatan. "Menurut saya, dia masih bisa memanfaatkan kecepatannya jauh lebih baik," ujarnya dengan nada kritis dalam konferensi pers pada Sabtu malam.

"Kalau Anda jauh lebih cepat daripada lawan, Anda bisa memanfaatkannya lebih jauh. Rekan-rekan setimnya harus lebih sering mencarinya, tetapi dia sendiri juga harus lebih baik dalam mengenali situasi ketika dia bisa menjadi ancaman. Dia sangat bagus. Sekarang dia mungkin melewati lawan dua atau tiga kali dalam satu pertandingan, tetapi itu harus menjadi dua belas atau tiga belas kali. Dia harus memaksimalkan kemampuannya," kata Bosz.