Ron Jans sangat menikmati penampilan Anis Hadj Moussa saat PSV bermain imbang 1-1 dengan Feyenoord. Ia mengatakannya dalam NOS Studio Sport.

Hadj Moussa sama sekali tidak tampil menonjol pada babak pertama di Eindhoven. Namun, aksi briliannya pada babak kedua membuat Feyenoord berhasil menyelamatkan satu poin.

"Kita harus benar-benar senang dia masih bermain di Belanda," puji Jans. "Pemain ini menentukan hasil pertandingan. Dia benar-benar berada di level Lamal (Lamine Yamal, red.)."

"Mungkin dua pemain PSV itu (Kostic dan Mauro, red.) bisa bertindak lebih baik, tetapi tembakannya benar-benar luar biasa," katanya saat mengulas gol penyama kedudukan Hadj Moussa. "Dia benar-benar pemain yang sangat menyenangkan untuk ditonton. Anda tahu dia melakukan hal seperti ini, bahwa dia mampu melakukannya. Gol yang luar biasa."

Jans kemudian mengungkapkan bahwa ia pernah berbicara dengan Hadj Moussa saat masih melatih FC Utrecht. "Saat itu semuanya terlihat sangat bagus. Saya banyak mendengar dari Vitesse: jangan lakukan itu, karena dia tidak ikut bertahan. Namun, dia begitu fenomenal."

"Para pemain bertahan PSV juga terpancing, padahal itu justru tidak boleh dilakukan saat menghadapi dia," kata Jans, menikmati aksi-aksi Hadj Moussa melewati lawan. "Waktu saya di Utrecht, dia menelepon saya dan mengatakan bahwa dia ternyata akan bergabung dengan Feyenoord. Ya, itu pilihan yang bagus."

Musim panas lalu, Hadj Moussa nyaris pindah ke Timur Tengah. Namun, direktur teknik Dévy Rigaux pada akhirnya tidak bersedia menyetujui potensi transfer senilai 40 juta euro. Jika melihat hasilnya sekarang, Feyenoord tentu tidak akan menyesali keputusan itu.