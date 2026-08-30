Pakar mercato, Fabrizio Romano, mengungkap kebenaran mengenai kabar yang beredar tentang kesepakatan pertukaran antara Barcelona dan Inter Milan pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Federico Dimarco akan pindah ke Barcelona, sebagai imbalan atas Alejandro Balde yang akan meneken kontrak dengan Inter Milan musim panas ini.



Pelatih Barca, Hansi Flick, telah bersikap tegas ketika ia menegaskan bahwa Balde akan kesulitan mendapatkan peran menonjol bersama tim Katalan tersebut.

Romano berkata di kanal "YouTube" miliknya: "Malam ini muncul banyak pertanyaan seputar kemungkinan terjadinya kesepakatan pertukaran antara Inter dan Barcelona. Kami juga menerima banyak pertanyaan mengenai perekrutan Lautaro Martinez oleh Barca."



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Ia menambahkan: "Banyak hal terkait Inter dan Barcelona muncul bersamaan selama periode transfer musim panas, tetapi kedua klub tidak akan membuat kesepakatan apa pun. Lupakan saja sepenuhnya. Tidak ada peluang, tidak ada kemungkinan. Hal ini juga berlaku untuk kepergian Lautaro Martinez."

Ia melanjutkan: "Ada pula pembicaraan tentang kepindahan Alessandro Bastoni ke Barcelona musim panas ini, tetapi Hansi Flick memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan Bastoni, begitu juga dengan Cristian Romero."

Ia menutup: "Malam ini muncul rumor baru antara Barcelona dan Inter, tetapi lupakan gagasan terjadinya kesepakatan apa pun antara kedua klub musim panas ini. Tidak ada yang terjadi dan tidak akan ada yang terjadi."



