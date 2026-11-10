Klub Roma mempertimbangkan untuk bergerak merekrut Alejandro Balde, bek Barcelona, pada bursa transfer musim dingin mendatang, namun mereka mensyaratkan transfer itu rampung sesuai dengan skema finansial tertentu, di tengah tingginya nilai yang diminta klub Catalan tersebut serta gaji yang diterima sang pemain.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Tony D'Amico, direktur olahraga Roma, masuk dalam daftar pihak yang berminat mendatangkan Balde, setelah sang pemain mendapat kekaguman dari Gian Piero Gasperini, pelatih Roma, yang menilai bahwa pemain internasional Spanyol itu mampu memberikan tambahan penting bagi skuadnya, dan membantunya bersaing memperebutkan gelar Serie A Italia.

Roma berencana mendapatkan jasa Balde dengan sistem pinjaman dengan imbalan sejumlah uang, disertai pencantuman klausul dalam kesepakatan yang mewajibkan klub membeli kontraknya apabila lolos ke edisi mendatang Liga Champions Eropa.

Skema ini memungkinkan tim Italia itu mendatangkan sang pemain pada Januari mendatang, dengan penundaan pembayaran bagian terbesar dari nilai transfer hingga bursa transfer musim panas.

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Nilai finansial menjadi penghambat transfer

Meski Gasperini berminat mendapatkan jasa bek Spanyol itu, rampungnya transfer ini terbentur dua kendala finansial, yaitu kukuhnya Barcelona pada penilaian tinggi atas nilai sang pemain, di samping gajinya yang besar, yang memaksa Roma mengeluarkan upaya finansial yang cukup besar untuk menuntaskan negosiasi.

Di sisi lain, Barcelona tidak mengesampingkan kemungkinan melepas Balde pada bursa transfer musim dingin, karena klub Catalan itu mungkin memandang penjualannya sebagai peluang untuk mendapatkan likuiditas finansial yang membantunya mendanai transfer seorang bek tengah, yang menjadi salah satu prioritas Hansi Flick untuk memperkuat tim selama paruh kedua musim.

Minat untuk mendatangkan Balde tidak terbatas pada Roma saja, karena Juventus juga memantau situasi sang pemain, sebagai antisipasi atas kepergian Andrea Cambiaso dari skuad tim. Di sisi Inggris, daftar klub yang berminat pada bek Spanyol itu mencakup Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City, dan Tottenham, sementara Monaco dari Prancis muncul di antara klub-klub yang memantau situasinya.

Di antara banyaknya klub yang ingin mendatangkannya dan tingginya tuntutan finansial Barcelona, tugas Roma tampak rumit, yang mendorong klub Italia itu untuk mengkaji skema terbaik yang mungkin dilakukan guna meyakinkan Barcelona menyetujui kepergian Balde pada bursa transfer musim dingin.