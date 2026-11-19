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Roma terus bermimpi besar dan ingin berupaya memenuhi keinginan Gian Piero Gasperini di bursa transfer Januari agar tetap bersaing memperebutkan gelar Serie A dengan Inter dan, kini, juga Lazio. Sejak musim panas lalu, atas permintaan sang pelatih, Roma telah menetapkan posisi penyerang sayap sebagai sektor yang paling mendesak untuk diperkuat. Nama yang kian mengemuka dari hari ke hari adalah Jamie Gittens dari Chelsea.

KONTAK DENGAN CHELSEA - Menurut laporan Corriere dello Sport, Roma mulai menjalin kontak dengan Chelsea terkait Jamie Gittens, pemain sayap Inggris keturunan Barbados yang lahir pada 2004. Sebenarnya, ia bukan nama baru karena Roma sudah menjajaki kemungkinan merekrutnya pada bursa transfer musim panas lalu. Kesepakatan tak terwujud, tetapi kontak tetap terjalin hingga beberapa hari terakhir.



OPSI PEMINJAMAN - Direktur olahraga Tony D'Amico, yang turun tangan langsung untuk mencoba mendatangkan pemain dengan naluri menyerang kuat seperti Gittens bagi Gasperini, ingin menyusun kesepakatan peminjaman dengan Chelsea pada Januari, disertai opsi pembelian di akhir musim. Skema ini memungkinkan Roma menilai performa sang pemain setelah pulih dari cedera sebelum memutuskan pembelian permanen.

ABSEN LAMA DAN MINIM KESEMPATAN - Kiprah Gittens di Chelsea, setidaknya sejauh ini, belum memenuhi ekspektasi tinggi yang menyertai kedatangannya dari Borussia Dortmund dengan biaya €56 juta pada musim panas 2025. Pemain kelahiran 2004 itu sangat jarang mendapat kesempatan bermain. Musim ini, ia baru mencatatkan 55 menit dalam dua penampilan di Piala Liga dan sama sekali belum tampil di Liga Primer.

Situasinya juga diperumit oleh masalah pergelangan kaki yang sangat serius, yang praktis membuatnya absen dari lapangan selama lebih dari sebulan. Kondisi ini tentu harus dinilai dan menjadi alasan Roma terdorong mengajukan skema peminjaman tanpa kewajiban membeli. Seperti apa Gittens saat kembali nanti? Akankah ia menjadi pemain yang terlihat, meski hanya sekilas, di Chelsea, atau pemain yang bersinar di Dortmund, tempat ia mencatatkan 12 gol dan lima assist pada musim terakhirnya sebelum pindah ke Chelsea?

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HUBUNGAN DENGAN MALEN - Roma juga punya satu modal penting lain untuk merekrut Gittens: Donyell Malen. Bukan hanya karena Malen menjadi contoh bagaimana kepindahan ke Italia bisa mengangkat kembali karier seorang pemain. Keduanya saling mengenal dengan baik setelah menghabiskan dua musim bersama di Borussia Dortmund, meski perjalanan mereka berbeda. Gittens masih sangat muda, sementara Malen sudah lebih mapan, tetapi hubungan mereka tetap erat. Pemain asal Belanda itu pun sudah mempromosikan proyek Roma kepada mantan rekan setimnya.

PERSAINGAN - Roma, perlu dicatat, tidak sendirian dalam perburuan mantan pemain Dortmund itu. Pesaing datang dari luar negeri maupun Italia. Manajemen Chelsea mempertimbangkan opsi meminjamkannya ke Strasbourg, klub yang juga berada dalam grup BlueCo. Napoli pun mengincar sang pemain sayap demi memenuhi permintaan Max Allegri untuk memperkuat lini serang pada Januari. Bagaimana dengan Gittens? Seperti Malen, ia mungkin melihat Serie A sebagai kesempatan yang tepat untuk membangkitkan kembali kariernya.