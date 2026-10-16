Roma, Gasperini umumkan hasil pemeriksaan Koné dan Dybala

Setelah kalah 3-4 dari Real Madrid di kandang, Roma kembali mengalihkan perhatian ke liga. Roma akan menghadapi Genoa asuhan De Rossi pada Sabtu. Menjelang pertandingan itu, Gian Piero Gasperini berbicara dalam konferensi pers hari ini:









Kabar terbaru mengenai kondisi Koné dan Dybala.

"Hasil MRI Koné menunjukkan cedera tingkat satu yang tidak terlalu serius. Namun, jelas pemulihannya tetap membutuhkan waktu, dan kami berharap Koné bisa kembali sedikit sebelum jeda. Mengenai Dybala, tidak ada masalah khusus. Dia mengalami kelelahan pada otot gastroknemius di betis, dan kami berharap dia bisa kembali pekan depan."

Bisakah Pellegrini dimainkan lebih ke belakang di lini tengah? Bagaimana dengan Castro?

"Ya, tentu saja. Dengan kondisi darurat saat ini, Pellegrini juga pasti bisa mengisi posisi itu. Sementara itu, kami akan berusaha memulihkan de Roon dan Cristante. Kami berharap mereka sudah bisa bermain melawan Napoli, atau jika belum, pada pertandingan berikutnya. Castro? Dalam dua pertandingan terakhir, pada satu laga kami bermain dengan sepuluh orang, sedangkan pada laga lainnya, malam itu, jalannya pertandingan seperti itu. Namun, dia pemain berkualitas yang sudah menjalani satu musim di liga bersama kami dan tampil sangat baik. Jadi, besok pasti akan menjadi kesempatan bagus baginya."

Setelah Juventus mengalahkan Roma 3-2 pada 2014, Garcia mengatakan bahwa kekalahan itu membuatnya memahami nilai sesungguhnya dari skuadnya. Setelah kekalahan seperti ini dari Real Madrid, apakah Anda memahami nilai sesungguhnya dari skuad ini?

"Ya, tetapi tanpa membicarakan gelar Serie A atau target lain, karena itu justru membuat segalanya lebih rumit. Tim ini punya kualitas dan telah menunjukkannya selama berbulan-bulan, karena hasil yang diraih bukan kebetulan. Belakangan ini kami harus menghadapi Inter, Como, dan Real Madrid. Dalam semua pertandingan itu, kami menunjukkan kualitas kami, bahkan saat melawan tim-tim sekuat mereka. Lalu, sepanjang pertandingan, situasi tertentu bisa muncul atau ada pemain yang absen. Keadaannya berbeda-beda: kadang Anda menghadapi pertandingan tertentu dengan skuad yang

Pertandingan berikutnya ROM Serie A 14.45 GEN

lengkap

, kadang ada beberapa pemain yang absen, dan kadang terjadi sesuatu yang tak terduga, seperti kartu merah Malen. Mungkin Anda bisa membayangkan seorang bek mendapat kartu merah, tetapi sangat sulit membayangkan Malen yang mengalaminya. Itu bagian dari pertandingan. Namun, kami melewati tiga pertandingan ini dengan keyakinan yang justru semakin kuat bahwa, jika tidak terjadi hal-hal di luar dugaan, kami bisa bersaing dengan tim-tim tersebut."





Seberapa sulit bagi seorang pelatih untuk kembali mendekati tim setelah pertandingan seperti pada Rabu? Bagaimana cara menghindari dampak psikologisnya?

"Risiko itu ada, karena malam itu kami memang merasakan dampak psikologisnya, mungkin ketika skor menjadi 3-2. Bahkan, saya yakin demikian. Itu sesuatu yang harus Anda benahi, terutama karena tim ini tidak boleh merasa harus memenangkan Liga Champions, gelar Serie A, atau apa pun itu. Tim ini hanya perlu menampilkan permainannya. Itu saja. Jika kemudian kebobolan, mental Anda tidak boleh jatuh. Saya menyebutnya begitu karena secara mental Anda merasa sudah kalah dan berkata, 'Tadinya saya bisa menang, sekarang tidak lagi.' Menurut saya, yang selalu penting adalah performa, bagaimana Anda menghadapi tim-tim tersebut. Kami tahu pertandingan ditentukan pada menit-menit akhir. Kami berhasil memenangkannya lewat momen-momen itu di Parma dan saat melawan Atalanta, sementara mungkin kami justru dirugikan oleh situasi serupa saat melawan Inter, Juventus, atau Real Madrid. Jelas ini bukan soal penurunan kondisi fisik, melainkan kekuatan mental. Dalam momen-momen seperti itu, kami bisa mengatasinya dengan organisasi permainan, yang hilang saat skor menjadi 3-2, lalu dengan respons yang kuat. Respons itulah yang mungkin sempat kurang terlihat pada satu titik malam itu. Untungnya kami bermain besok, meskipun sejumlah pemain absen. Kami menghadapi tim yang mungkin tidak memiliki pemain-pemain bintang seperti yang kami hadapi malam itu, tetapi jelas lebih terorganisasi dan lebih mampu menutup, melindungi, serta menguasai ruang. Jadi, tantangannya akan berbeda. Besok, terlepas dari siapa yang bermain, siapa yang tidak, dan siapa yang absen, kami membutuhkan skuad yang kuat. Kami membutuhkan pemain yang merasa mampu ketika diturunkan, karena dengan jadwal seperti ini kami tidak akan bisa terus bermain dengan tim dan pemain yang sama tanpa melakukan pergantian. Pergantian pemain diperlukan, karena pada Minggu di Como kami bermain dengan sepuluh orang selama satu babak. Wajar jika beberapa pemain kelelahan menjelang akhir laga, terutama jika harus menjaga Diomandé, menjaga Vinicius, lalu Endrick masuk. Itu normal saat menghadapi tim-tim seperti ini. Kami juga harus memperluas pilihan pemain dalam skuad. Mereka yang bermain besok, mungkin Castro, Mora, atau pemain lain yang pasti akan diturunkan, perlu memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang sama. Kompetisi dijalani dengan seluruh skuad, dengan seluruh tim. Tim tidak terdiri dari sebelas pemain, bahkan sekarang bukan lagi lima belas atau enam belas. Dalam kasus kami, tim harus terdiri dari setidaknya dua puluh pemain. Semakin lama, entah sayangnya atau untungnya, saya tidak tahu, ketika Anda bermain di kompetisi seperti ini dan mengikuti Liga Champions, seperti yang terlihat pada tim-tim lain, Anda harus memiliki lebih banyak pemain. Sebab, ada cedera, ada skorsing, ada cedera yang membuat pemain absen sebulan dan ada yang seminggu, tetapi selama itu Anda memainkan tiga pertandingan. Bagi kami, besok akan menjadi pertandingan ketiga dalam tujuh hari, dan Selasa akan menjadi pertandingan keempat dalam sepuluh hari. Sepakbola telah berubah. Jadi, kami harus beradaptasi atau menanggung akibatnya. Namun, kembali ke respons yang saya dapatkan, saya juga ingin melihat hal-hal baik, bukan hanya cara kami kebobolan dari sepak pojok. Mari bicarakan itu juga, mari tingkatkan standar semua orang. Mari terus mengembangkan para pemain muda yang kami miliki, yang besok mungkin harus membantu kami meraih kemenangan atas Genoa. Jelas pertandingan itu tidak akan mudah, justru sebaliknya. Bahkan jika skuad kami lengkap, pertandingan itu tetap akan sulit. Satu-satunya hal yang sedikit mengkhawatirkan saya besok adalah kami benar-benar punya sedikit pilihan pemain pengganti. Jadi, di beberapa posisi, kami mungkin harus menjalani sembilan puluh menit bahkan dengan pemain Primavera yang berpeluang menjalani debut."

Apakah ada masalah dalam pertandingan besar? Mengapa penurunan konsentrasi seperti ini terus berulang?

"Tidak, itu bukan penurunan konsentrasi, seperti yang sudah saya katakan. Ada lawan yang, sebagaimana kami bisa memanfaatkan situasi tertentu dalam pertandingan yang kemudian kami balikkan, memiliki pemain yang mampu masuk dan membuat perbedaan. Malam itu, Endrick mengubah jalannya pertandingan lewat dua sundulan. Itu hanya beberapa kejadian, tetapi terjadi dengan cara yang paling tidak terduga, yakni membuat kami kesulitan dalam duel udara dari tiga sepak pojok. Selebihnya, setiap orang bebas menafsirkannya. Wajar tim-tim tertentu memiliki kemampuan seperti itu. Misalnya, Gatti membuat kami kesulitan saat bermain sebagai penyerang tengah. Dia masuk dan mencetak gol penyeimbang dalam kemelut. Namun, dia tidak hanya melakukannya saat melawan kami. Seingat saya, itu juga terjadi dalam pertandingan lain, meskipun sekarang saya tidak ingat pertandingan yang mana. Menjelang akhir laga, banyak tim seperti ini menentukan hasil dengan cara tersebut. Ketika mereka tidak lagi bisa membangun permainan, mereka mencari solusi lain. Namun, gol-gol itu nilainya sama dengan gol yang dicetak melalui permainan terbuka. Faktanya, banyak tim seperti ini mampu mengatasi berbagai situasi dan menentukan hasil pertandingan dengan cara tersebut. Kami bisa melakukannya dengan cara tertentu saat menghadapi tim-tim tertentu, tetapi mungkin justru mengalaminya saat menghadapi tim lain. Kami menyadari hal itu dan akan berusaha memperbaikinya ke depan."

Apakah ada hal yang bisa dibenahi?

"Itulah yang masih harus kami lakukan, tentu saja termasuk hal itu. Namun, dalam situasi seperti itu, kebobolan tiga gol berturut-turut dari sepak pojok... Tahun lalu saya sudah melihat tiga penalti gagal dalam satu kejadian yang sama dan mengira itu sudah rekor yang luar biasa. Malam itu kami melampauinya."

Mengenai perlunya memperbesar skuad.

"Saya ingin menjelaskan satu hal, meski berisiko dianggap mengeluh. Bukan itu maksud saya. Intinya, sekarang tim yang mengikuti kompetisi antarklub, bermain di Liga Champions, dan menghadapi jadwal seperti ini tidak bisa lagi memiliki jumlah pemain dalam skuad yang sama seperti beberapa tahun lalu, lima atau enam tahun lalu. Kami juga bisa mengambil pemain dari akademi. Tenang saja, kami tidak akan pernah bermain dengan sepuluh orang. Namun, dari segi jumlah pemain, bagi tim yang mengikuti kompetisi antarklub dengan jadwal seperti sekarang, sudah jelas bahwa banyaknya pertandingan yang harus dijalani membuat skuad yang lebih besar menjadi kebutuhan."