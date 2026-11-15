Roma, Gasperini inginkan Kvernadze pada Januari: klausul, komisi besar, dan ancaman dari luar negeri

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Giorgi Kvernadze menjadi kejutan di Serie A. Ia juga tampil gemilang dalam urusan mencetak gol hingga menarik minat klub-klub besar Italia, termasuk Roma, yang akan memantaunya dalam beberapa bulan ke depan. Bahkan, lebih tepatnya, Roma ingin membawanya ke Trigoria paling cepat pada Januari.

Iklan

Mora, Pellegrini, Dybala, dan Soulé senang menerima bola di kaki dan tidak bergerak menyerang ruang kosong. Karena itu, Gasperini menginginkan pemain sayap yang bermain intens, bertenaga, dan mampu menyerang ruang kosong dengan kuat. Kvernadze sangat sesuai dengan profil yang dicari pelatih Roma itu.

Pemain kelahiran 2003 itu mengawali musim dengan baik dan juga menarik perhatian klub Premier League lain, seperti Everton: 5 gol dan 6 assist hanya dalam 12 penampilan. Roma tahu bahwa untuk mendahului para pesaing, mereka perlu mencoba menuntaskan transfernya pada Januari.

Agen Kvernadze juga merupakan agen Kvaratskhelia dan meminta komisi sangat besar untuk pemain muda berbakat asal Georgia itu: kabarnya antara 6 hingga 10 juta. Roma harus mengatasi persoalan penting ini dengan mencoba bernegosiasi dengan Jugeli.

Frosinone mulai membahas perpanjangan kontrak pemain kelahiran 2003 itu (kontraknya berakhir pada 30 Juni 2028),dengan tujuan menghapus klausul senilai 4 juta, tetapi hal itu tidak akan mudah. Klausul tersebut hanya bisa diaktifkan pada musim panas, bukan Januari.