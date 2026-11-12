Roma bersikeras datangkan bintang Real Madrid dan melepas kesepakatan pemain Barcelona

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Roma bersikeras merampungkan sebuah transfer istimewa dari Real Madrid pada bursa transfer musim dingin mendatang, di saat mereka mundur dari langkah untuk mendatangkan pemain Barcelona.

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Selama periode terakhir, banyak laporan menegaskan bahwa Roma tertarik untuk mendatangkan Alejandro Balde dari Barcelona pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Namun, meski Balde dikaitkan dengan kepergian, Roma mungkin bukan destinasi berikutnya baginya.

Jurnalis Italia Matteo Moretto, yang berspesialisasi dalam transfer, menganalisis situasi pemain Barcelona tersebut dalam program "La Pizarra de Quintana" diRadio Marca, dengan menyebutkan bahwa Balde tidak mendapatkan waktu bermain yang ia harapkan, dan mulai memikirkan kepindahan pada periode transfer musim dingin mendatang.

Ia mengatakan: "Balde mungkin akan meninggalkan Barcelona pada Januari, dan ia lebih terbuka untuk pergi. Jelas bahwa ia tidak akan menjamin tempat inti di tim; ia tidak mendapatkan waktu bermain sama sekali ataupun peran kepemimpinan. Pemain tersebut memikirkan hal itu secara serius."

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Sang jurnalis juga mengungkap kebenaran laporan yang mengaitkan pemain tersebut dengan Roma, dengan berkata: "Nama Balde dikaitkan dengan klub Italia, yaitu Roma, dan saya mengetahui hal itu dengan baik... tetapi Roma memiliki prioritas lain."

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Ia menegaskan bahwa "prioritas Roma adalah mendatangkan penyerang, bukan bek", sehingga klub Italia tersebut memiliki target lain di bursa transfer selain Balde.

Endrick di antara prioritas Roma

Endrick, bintang Real Madrid, merupakan salah satu target yang ada di meja Roma, dan penyerang Brasil itu mungkin juga akan pergi pada Januari. Moretto berpendapat bahwa kepergiannya semakin besar kemungkinannya.

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Ia mengatakan: "Saya rasa Endrick belum sepenuhnya menentukan keputusannya soal bertahan atau pergi, tetapi menurut saya kepergiannya adalah kemungkinan yang paling besar."

Situasi ini bertolak belakang dengan sikap pelatih Portugal José Mourinho, direktur teknik Real Madrid.

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Sang jurnalis menjelaskan: "Meskipun Mourinho selalu menegaskan pentingnya pemain itu dan perlunya ia bertahan, hal itu sangat bergantung pada apa yang diinginkan Real Madrid, tetapi dalam kasus ini, hal itu lebih bergantung pada apa yang diinginkan Endrick."

Ia menambahkan: "Bagi saya, berdasarkan perpaduan antara informasi dan firasat, ia akan pergi."

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Terkait destinasi yang mungkin, Moretto menunjuk klub Italia tersebut sebagai kandidat utama: "Roma adalah yang terbaik dari segi situasi, tetapi Inter juga menginginkannya, begitu pula tim-tim lain dari Liga Premier Inggris."

Lebih dari itu, sang jurnalis menyoroti peran yang mungkin dimainkan Carlo Ancelotti dalam keputusan pemain Brasil tersebut.

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Ia mengatakan: "Ancelotti akan memberinya nasihat", sebelum mengungkap informasi mengenai sikap pelatih Real Madrid: "Yang bisa saya pastikan 100% adalah bahwa ketika Mourinho menyatakan Endrick pasti akan bertahan, saya menemukan bahwa hal itu tidak akan demikian."

Menurut laporan sebelumnya, penyerang Brasil itu diminati sejumlah klub Eropa, terutama Roma dan Sporting Lisbon, seiring mendekatnya periode transfer musim dingin, setelah menjadi sulit baginya untuk melanjutkan musim dengan ritme saat ini, mengingat ia hanya bermain 140 menit dalam 7 pertandingan, di mana ia hanya satu kali tampil sejak awal melawan Sevilla.