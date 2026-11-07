Rodrygo Selamatkan Posisi Arbeloa

Fulham melanjutkan rentetan hasil positif di bawah arahan pelatih asal Spanyol, Arbeloa, setelah bermain imbang 1-1 melawan Newcastle United, dalam laga yang mempertemukan kedua tim di Stadion "Craven Cottage", dalam ajang Liga Primer Inggris, untuk meraih satu poin berharga dan menjauh dengan selisih 3 poin dari zona degradasi.

Hasil imbang ini membuat Fulham mempertahankan rekor tanpa kekalahan dalam 4 pertandingan terakhir di liga, setelah meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang, sebagai respons jelas terhadap tekanan yang dialami Arbeloa, yang bahkan sampai pada anggapan bahwa pertandingan ini menjadi peringatan terakhir bagi masa depannya bersama tim.

Babak pertama menyaksikan keunggulan relatif Newcastle, yang tampak lebih berbahaya di depan gawang, sementara Fulham kesulitan menerapkan gaya menyerangnya.

Kiper asal Ceko, Hornicek, tampil gemilang menggagalkan upaya Oscar Bobb, sementara Leno menyelamatkan gawangnya dari tembakan Harvey Barnes. Selain itu, gol Newcastle yang dicetak Dan Burn dianulir karena pelanggaran yang dilakukan Wissa di awal serangan.

Keunggulan Newcastle berlanjut di babak kedua, hingga Jacob Murphy berhasil membuka keunggulan, setelah memanfaatkan kesalahan penguasaan bola para pemain Fulham, lalu membawa bola sebelum melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok atas gawang Leno.

Namun Fulham menolak menyerah, dan berhasil menyamakan kedudukan hanya 3 menit kemudian, setelah pemain Brasil, Rodrigo Muniz, menyambut bola rebound di dalam kotak penalti, dan menempatkannya ke gawang dengan sentuhan apik, memanfaatkan pergerakan Alex Iwobi dan Palacios.

Sessegnon nyaris memberikan gol kemenangan bagi Fulham lewat tembakan indah dari luar kotak penalti, tetapi Hornicek tampil gemilang dan menggagalkan upaya tersebut, sehingga mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang.

Dengan hasil ini, Fulham menambah rentetan hasil positif menjadi empat pertandingan beruntun tanpa kekalahan, dengan meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang, sehingga menjauh tiga poin dari zona degradasi, sementara Newcastle keluar dengan satu poin dari laga yang di dalamnya mereka menjadi pihak yang lebih berbahaya.