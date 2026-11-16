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Rodri, pemain Barcelona sekaligus kapten timnas Spanyol, berbicara tentang pencapaian negaranya di bawah asuhan pelatih Luis de la Fuente. Ia menegaskan bahwa rentetan kemenangan yang memecahkan rekor mencerminkan kerja keras staf pelatih.

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Rodri menerima Penghargaan Nilai 2026 dalam acara tahunan yang digelar harian "Sport" di gedung La Pedrera, yang juga dihadiri sejumlah tokoh olahraga.

Hansi Flick, pelatih Barcelona, sebenarnya dijadwalkan hadir untuk menerima penghargaannya, tetapi ia berhalangan datang karena terserang flu. Sementara itu, pemain asal Madrid tersebut berbicara tentang kondisi pribadinya saat ini.

"Sekarang saya jauh lebih menikmati semuanya. Setelah cedera parah yang saya alami, dan seiring bertambahnya usia, karena kita semakin tua, saya merasa bisa memanfaatkan setiap momen dengan lebih baik, seperti yang terjadi selama Piala Dunia lalu," ujar Rodri.

Rodri menerima penghargaan tersebut atas nama timnas Spanyol, tetapi ia menjelaskan lebih suka menyebut timnas sebagai sebuah tim. "Saya lebih suka menyebutnya tim, karena memang itulah yang kami wakili," katanya.

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"Di saat-saat sulit, hal itu semakin terlihat. Kami adalah satu kelompok, bahkan lebih mirip keluarga yang sangat erat. Meskipun kemarin kami kalah, rentetan kemenangan yang kami raih dan menjadi rekor mencerminkan kerja yang kami lakukan bersama Luis de la Fuente," tambahnya.

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Karier Penuh Tantangan

Perjalanan karier Rodri tidak lepas dari tantangan. Meski gelandang Spanyol itu telah mencapai status besar di sepak bola Eropa, cedera parah yang dialaminya pada September 2024 menjadi salah satu fase tersulit dalam karier profesionalnya. Ia terpaksa menepi dari lapangan dalam waktu lama, sebuah pukulan telak bagi klubnya, Manchester City, dan timnas Spanyol.

Cedera berupa robekan ligamen krusiat anterior di lutut kanan itu mengakhiri musimnya bersama klub Inggris tersebut, padahal ia merupakan salah satu elemen paling menonjol dan paling berpengaruh dalam gaya bermain tim. Kehilangan dirinya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bertahannya, tetapi juga perannya dalam membangun serangan dan mengendalikan tempo pertandingan, serta kemampuannya memberikan keseimbangan yang dibutuhkan rekan-rekannya antarlini.

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Meski fase tersebut sangat sulit, Rodri berhasil merebut kembali posisinya secara bertahap berkat pengalamannya yang luas dan kemampuannya membaca permainan, karakteristik yang menjadikannya salah satu gelandang terbaik di dunia.

Sebelumnya, ia juga membawa timnas Spanyol menjuarai Piala Eropa 2024, lalu meraih Ballon d'Or pada tahun yang sama setelah mengungguli sejumlah bintang top dunia, sebuah mahkota bagi kariernya yang luar biasa.

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Musim panas 2026 menjadi titik balik penting dalam karier sang pemain, setelah ia pindah dari Manchester City ke Barcelona dalam transfer yang mengembalikan bintang Spanyol itu ke persaingan La Liga setelah tujuh tahun berkarier di Inggris.

Rodri menandatangani kontrak dengan klub Catalan tersebut hingga 30 Juni 2030 dan menjadi salah satu rekrutan terpenting dalam proyek pelatih Hansi Flick, berkat kemampuannya mengatur tempo permainan dan menghubungkan antarlini.

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Penghargaan untuk Flick

Tanpa kehadiran Flick, Rafa Yuste, wakil presiden Barca, menerima penghargaan atas nama pelatih asal Jerman itu sembari memuji kualitas yang dimiliki juru taktik Barcelona tersebut.

"Orang-orang menyukainya karena ia sangat rendah hati dan mampu menyentuh hati. Ia ingin meraih kemenangan dengan menampilkan sepak bola yang menghibur, dan itulah yang membuatnya mampu menarik hati para penggemar. Ia memiliki nilai-nilai yang luhur," kata Yuste tentang Flick.