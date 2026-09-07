Pemain Spanyol Rodri (30 tahun) membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang memang dibutuhkan Barcelona, setelah tampil sebagai starter untuk kali pertama saja bersama tim, meski ia sebelumnya tidak masuk dalam daftar kandidat yang diperkirakan.

Direktur olahraga Deco turun tangan di tengah ketidakpastian di kubu Real Madrid untuk merampungkan transfer Rodri, pada saat Barcelona tengah mengejar perekrutan Julian Alvarez.

Meski biaya operasi transfer itu tampak membatasi peluang untuk mendatangkan seorang penyerang murni kelas satu, Barcelona menutup bursa transfer dengan mengandalkan sumber daya yang ada dan melengkapi skuad dengan menggaet Gabriel Jesus.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Rodri menampilkan dirinya sebagai pemain yang mampu mentransfer pengalaman kepada ruang ganti yang muda, serta mendampingi Marc Bernal pada fase pertumbuhan dan perkembangannya, sebagaimana dijelaskan Hansi Flick dalam konferensi pers.

Setelah tampil dalam dua pertandingan pertama, sang pelatih memutuskan menurunkan Rodri sebagai starter di Stadion Mestalla, dan ia pun tampil sempurna tanpa cela, sehingga meruntuhkan segala keraguan tentang keselarasannya dengan Pedri di level tim nasional.

Usai pertandingan berakhir, Pedri mengungkapkan: "Selalu dikatakan bahwa saya dan Rodri tidak bisa bekerja sama dengan baik, tetapi kenyataannya sangat nyaman bermain di sampingnya, dan kami akan saling memahami dengan sangat baik."

Menit-menit awal pertandingan diwarnai pergantian posisi dalam hal jarak antara Pedri dan Rodri; di mana Rodri secara umum menempatkan diri dekat dengan umpan-umpan awal, sementara Pedri maju beberapa meter di zona intervensi tengahnya, tanpa hal itu menghalangi mereka untuk bertukar peran dalam beberapa momen.

Komunikasi yang berkesinambungan di antara keduanya terus berlangsung sepanjang laga, ditambah komunikasi Rodri dengan kedua bek tengah untuk memperhitungkan jarak antarlini saat menerapkan tekanan.



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Duo ini saling mencari satu sama lain dan melakukan umpan langsung, di mana Rodri menjadi yang paling banyak menerima umpan dari Pedri sebanyak 16 umpan, sementara Pedri menjadi yang paling banyak menerima umpan dari Rodri sebanyak 19 umpan.

Barcelona bersama Hans Flick memasuki musim ketiga mereka dengan tujuan membawa tim ke fase kematangan, setelah menunjukkan ketajaman mencetak gol pada musim pertamanya di hadapan Eropa, dan terus mengusung ide yang sama pada musim kedua.

Rodri menjadi elemen krusial dalam perkembangan ini; di mana Flick menyampaikan pesan kritik diri di Mestalla dengan menegaskan perlunya lebih mengendalikan pertandingan setelah unggul 5-0 dengan tujuan "menghemat energi", ia juga menekankan usai kemenangan atas Rayo Vallecano akan pentingnya beristirahat dengan bola saat unggul dalam skor, dan Rodri mewakili profil ideal untuk mewujudkannya.

Babak pertama menyaksikan momen ketika Rodri menerima bola dengan punggung menghadap lapangan dekat area penaltinya, dan ia berhasil mempertahankannya hingga memutar badan dan mematahkan tekanan Valencia dengan sebuah umpan panjang.

Rodri mewakili keseimbangan yang dibutuhkan Barcelona yang lebih menyukai permainan cepat; sebab meski terdengar aneh, pemain yang paling tenang dan mengendalikan tempo justru yang memungkinkan para pemain serang berlari dengan lebih baik, sebagaimana dibuktikan oleh gol Raphinha yang berawal dari Rodri memotong bola dan mengumpankannya ke ruang kosong.

Hans Flick memuji keterampilan Rodri dengan mengatakan: "Segala yang dilakukan Rodri punya makna," seraya menunjukkan bahwa situasi ini merupakan "hal yang bagus untuk Bernal".

Flick menambahkan: "Rodri pemain luar biasa, tidak hanya di dalam lapangan tetapi juga di ruang ganti, ia seorang pemimpin sejati dengan segala arti kata itu."

Orang-orang terdekat pemain itu menegaskan bahwa ia membutuhkan beberapa pekan setelah awal musim untuk mencapai level tempo dan kesiapan tertinggi, sehingga apa yang ia tampilkan di Mestalla menjadi semacam pengantar bagi sebuah kisah menarik yang layak diikuti setiap tiga hari.