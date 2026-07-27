Rodri, bintang Manchester City, tiba di ibu kota Spanyol, Madrid, pada hari Senin ini, di tengah kaitannya dengan kepindahan ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas kali ini.

Masa depan kapten timnas Spanyol peraih trofi Piala Dunia 2026 itu masih terombang-ambing antara bertahan di Manchester City atau pindah ke Real Madrid musim panas ini.

Namun surat kabar "Marca" menegaskan bahwa kedatangan Rodri ke Madrid tidak ada kaitannya dengan kemungkinan transfernya ke Los Blancos, melainkan untuk menjalani operasi dalam beberapa jam ke depan, guna menangani masalah ringan pada punggungnya.

Di sisi lain, pelatih baru Manchester City asal Italia, Enzo Maresca, menjelaskan dalam konferensi pers bahwa Rodri akan bergabung dengan tim setelah operasi tersebut.

Sang pelatih menyatakan: "Operasi akan dilakukan pada hari Senin, dan dia membutuhkan waktu libur; dia butuh istirahat dan pemulihan. Setelah itu dia akan kembali kepada kami."

Manchester City dijadwalkan berangkat ke Hong Kong besok, Selasa, dan akan kehilangan salah satu pemain lini tengah Spanyol terbaiknya, Rodri, selain beberapa pemain lain seperti Erling Haaland, Rayan Cherki, dan pemain baru Elliot Anderson untuk beristirahat setelah Piala Dunia.