Rodri Tentukan Pilihannya antara Real Madrid dan Barcelona

Gelandang Manchester City asal Spanyol, Rodri, menegaskan sikapnya dengan jelas setelah Barcelona menunjukkan minat untuk merekrutnya dari klub Inggris tersebut dalam beberapa jam terakhir.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", dalam beberapa jam terakhir Barcelona menunjukkan minat untuk memantau situasi Rodri, yang kontraknya menyisakan satu tahun lagi, di saat beberapa klub juga menunjukkan minat untuk mengontraknya, di antaranya Paris Saint-Germain dan Bayern Munich.

Rodri berpegang teguh pada sikapnya, sebab ia hanya memikirkan satu opsi, yaitu menandatangani kontrak dengan Real Madrid apabila hengkang dari Manchester City.

Meski beberapa klub berminat merekrutnya, sang gelandang lebih memilih untuk mengenakan kostum putih. Keinginannya untuk kembali ke Liga Spanyol dan kota kelahirannya, di samping penampilan gemilangnya di Piala Dunia serta persetujuan Jose Mourinho, mendorong Real Madrid untuk mempelajari kemungkinan mengontraknya.

Keinginan sang pemain tampak jelas, dan hal itu disadari oleh klub-klub yang berminat merekrutnya. Sebab, meski ada minat dari Barcelona, Rodri hanya memikirkan untuk bermain bersama klub Kerajaan tersebut.

Klub-klub seperti Paris Saint-Germain dan Bayern Munich telah mundur dari upaya mengontraknya, karena menyadari keinginan sang pemain untuk mengenakan kostum putih. Adapun Barcelona, mereka hanya sebatas melakukan komunikasi dengan lingkaran terdekat pemain, dan belum melakukan kontak dengan Manchester City, sebagaimana yang dilaporkan radio "Cadena SER".

Cedera Frenkie de Jong menjadi penyebab munculnya minat Barcelona untuk memantau situasi Rodri, namun klub Katalan itu kini mengetahui prioritas sang pemain.

Barcelona memiliki kebutuhan lain di bursa transfer, sebab target utamanya adalah merampungkan kontrak dengan Cancelo dan seorang penyerang setelah kepergian Robert Lewandowski. Pengeluaran ini, di samping 110 juta euro yang telah dibayarkan untuk mengontrak Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan Jesse Bicego, membuat sangat sulit untuk mempertimbangkan pengeluaran tambahan 75 juta euro guna mengontrak gelandang asal Spanyol itu.

Real Madrid menunjukkan optimisme terkait rampungnya transfer ini, sembari tetap berhati-hati pada saat yang sama. Klub Inggris tersebut meminta 75 juta euro untuk menyetujui kepergian sang pemain, tetapi klub Kerajaan yakin nilai tersebut bisa diturunkan.

Keinginannya adalah merampungkan transfer dengan nilai sekitar 60 juta euro, di mana kedatangan Rodri akan berkaitan dengan keharusan kepergian setidaknya satu pemain, sebab hanya tersisa satu tempat kosong dalam skuad. Dengan kehadiran Yan Diomande dan Rodri, tidak akan ada tempat bagi salah satunya.