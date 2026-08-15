Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
RodriGetty Images

Diterjemahkan oleh

Rodri semakin dekat selangkah lagi menuju Barcelona

Transfers
Rodri
Barcelona
Manchester City
LaLiga
Premier League
Spanyol
Inggris

Negosiasi yang alot

Rodri, gelandang Manchester City, semakin dekat satu langkah lagi menuju kepindahan ke skuad Barcelona pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Pakar bursa transfer Matteo Moretto menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Rodri semakin dekat menuju kepindahan ke Barca. Kesepakatan hampir rampung."

Ia menambahkan: "Setelah beberapa hari pembicaraan antara kedua klub, negosiasi antara Barcelona dan Manchester City kini memasuki tahap akhir."

Ia menutup: "Klub Catalan itu berupaya menuntaskan kesepakatan dalam beberapa jam ke depan dengan nilai yang melampaui 70 juta euro, terbagi antara nilai tetap dan variabel."
Dalam konteks yang sama, jurnalis terkenal "Ben Jacobs" menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Barcelona mengajukan tawaran ketiga untuk mendapatkan Rodri, dan mereka optimistis dapat merampungkan kesepakatan. Detail kesepakatan yang nilainya melampaui 60 juta pound sterling saat ini tengah dibahas."

Perlu dicatat bahwa Real Madrid sempat bersaing ketat dengan Barcelona dalam perburuan Rodri, tetapi sang pemain pada akhirnya memilih untuk bergabung dengan pasukan Hansi Flick.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google