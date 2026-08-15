Rodri, gelandang Manchester City, semakin dekat satu langkah lagi menuju kepindahan ke skuad Barcelona pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Pakar bursa transfer Matteo Moretto menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Rodri semakin dekat menuju kepindahan ke Barca. Kesepakatan hampir rampung."

Ia menambahkan: "Setelah beberapa hari pembicaraan antara kedua klub, negosiasi antara Barcelona dan Manchester City kini memasuki tahap akhir."

Ia menutup: "Klub Catalan itu berupaya menuntaskan kesepakatan dalam beberapa jam ke depan dengan nilai yang melampaui 70 juta euro, terbagi antara nilai tetap dan variabel."

Dalam konteks yang sama, jurnalis terkenal "Ben Jacobs" menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Barcelona mengajukan tawaran ketiga untuk mendapatkan Rodri, dan mereka optimistis dapat merampungkan kesepakatan. Detail kesepakatan yang nilainya melampaui 60 juta pound sterling saat ini tengah dibahas."

Perlu dicatat bahwa Real Madrid sempat bersaing ketat dengan Barcelona dalam perburuan Rodri, tetapi sang pemain pada akhirnya memilih untuk bergabung dengan pasukan Hansi Flick.

