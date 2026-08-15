Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
RodriGetty Images

Diterjemahkan oleh

Rodri Selangkah Lebih Dekat ke Barcelona

Transfers
Rodri
Barcelona
Manchester City
LaLiga
Premier League
Spanyol
Inggris

Negosiasi yang alot

Rodri, gelandang Manchester City, semakin dekat selangkah lagi untuk pindah ke Barcelona pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Pakar bursa transfer Matteo Moretto menulis di akun "X" miliknya: "Rodri semakin dekat untuk pindah ke Barcelona. Kesepakatan hampir rampung."

Ia menambahkan: "Setelah beberapa hari pembicaraan antara kedua klub, negosiasi antara Barcelona dan Manchester City kini memasuki tahap akhir."

Ia menutup: "Klub Katalan itu berupaya menuntaskan kesepakatan dalam beberapa jam mendatang dengan nilai yang melampaui 70 juta euro, terbagi antara nilai tetap dan variabel."
Dalam konteks yang sama, jurnalis terkenal "Ben Jacobs" menulis di akun "X" miliknya: "Barcelona telah mengajukan tawaran ketiga untuk mendatangkan Rodri, dan mereka optimistis kesepakatan ini akan rampung. Saat ini tengah dibahas rincian kesepakatan yang nilainya melampaui 60 juta pound sterling."

Perlu diingat bahwa Real Madrid sempat bersaing ketat dengan Barcelona dalam perburuan Rodri, tetapi pada akhirnya sang pemain memilih untuk bergabung dengan pasukan Hansi Flick.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google