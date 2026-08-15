Rodri, gelandang Manchester City, semakin dekat selangkah lagi untuk pindah ke Barcelona pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Pakar bursa transfer Matteo Moretto menulis di akun "X" miliknya: "Rodri semakin dekat untuk pindah ke Barcelona. Kesepakatan hampir rampung."

Ia menambahkan: "Setelah beberapa hari pembicaraan antara kedua klub, negosiasi antara Barcelona dan Manchester City kini memasuki tahap akhir."

Ia menutup: "Klub Katalan itu berupaya menuntaskan kesepakatan dalam beberapa jam mendatang dengan nilai yang melampaui 70 juta euro, terbagi antara nilai tetap dan variabel."

Dalam konteks yang sama, jurnalis terkenal "Ben Jacobs" menulis di akun "X" miliknya: "Barcelona telah mengajukan tawaran ketiga untuk mendatangkan Rodri, dan mereka optimistis kesepakatan ini akan rampung. Saat ini tengah dibahas rincian kesepakatan yang nilainya melampaui 60 juta pound sterling."

Perlu diingat bahwa Real Madrid sempat bersaing ketat dengan Barcelona dalam perburuan Rodri, tetapi pada akhirnya sang pemain memilih untuk bergabung dengan pasukan Hansi Flick.

