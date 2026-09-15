Rodri: Saya menelepon Mourinho setelah keputusan pindah ke Barcelona

Rodri, gelandang Barcelona, mengungkap detail baru terkait keputusannya untuk pindah ke Barca, sekaligus menjelaskan bagaimana ia menyikapi Real Madrid, khususnya sang pelatih Jose Mourinho, selama periode sebelum ia memutuskan untuk bergabung dengan klub Catalan tersebut.

Rodri, gelandang Barcelona, mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Mourinho mengungkapkan keinginannya agar saya bergabung dengannya, dan mengenai apa yang bisa saya berikan untuk tim. Sikapnya sangat baik. Ketika saya mengambil keputusan, saya juga menghubunginya untuk berterima kasih atas ketertarikan dan sikap baiknya. Saya melihatnya sebagai pelatih yang sangat luar biasa, dan ia telah membuktikannya di mana pun ia berada."

Pemain itu menegaskan bahwa hubungan antara kedua belah pihak diwarnai rasa saling menghormati, hal yang juga ditegaskan oleh pelatih asal Portugal tersebut, setelah ia memuji cara Rodri mengelola seluruh proses kepindahannya.

Mourinho mengatakan, dalam wawancara dengan program Spanyol "El Chiringuito": "Ia adalah pemain yang luar biasa dan sangat sopan kepada kami, tidak ada hal negatif apa pun yang bisa dikatakan."

Pemain baru Barcelona itu menjelaskan dalam wawancara tersebut bahwa keputusannya didasarkan pada "sudut pandang olahraga", seraya menyebut bahwa memilih salah satu dari kedua tim bukanlah proses yang mudah.

Rodri menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Menolak Real Madrid tidaklah mudah, apalagi mereka memperlakukan saya dengan cara yang sempurna."



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