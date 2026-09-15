Rodri: Saya Bermimpi Makan Malam Bersama Legenda Real Madrid

Rodri, bintang lini tengah Barcelona dan timnas Spanyol, mengungkap detail tersembunyi dari kehidupan pribadinya.

Rodri ditanya, saat menjalani wawancara dengan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengenai panutan sepak bolanya, dan ia menjawab: "Sergio Busquets".

Sementara itu, Rodri memilih "Liverpool di bawah kepemimpinan Klopp" sebagai lawan tersulit yang pernah ia hadapi di lapangan, adapun "Pep Guardiola" dipilih bintang Barcelona tersebut sebagai pelatih terbaik yang pernah membimbingnya.

Mengenai lawan yang dianggap Rodri sebagai seorang teman, bintang Spanyol itu memilih "Dani Vivian, pemain Athletic Bilbao".

Dan jika Rodri diberi kesempatan untuk pergi ke suatu tempat, ia memilih "Manchester", sementara bintang Barcelona itu mengungkap kekurangan terbesarnya dan kelebihan terbesarnya, dengan mengatakan: "Kekurangannya adalah saya memiliki kepribadian yang kuat dan watak yang tajam, dan kelebihannya adalah saya selalu siap untuk mendengarkan dan menjadi lebih baik".

Rodri ditanya "Judul apa yang ingin Anda baca tentang diri Anda suatu hari nanti?", dan ia menjawab: "Saya tidak tahu apakah cocok sebagai judul, tetapi anak-anak dan generasi baru sangat berarti bagi saya, begitu pula kemampuan untuk menyampaikan hal-hal penting kepada mereka. Di Manchester, saya bekerja sama dengan sebuah yayasan yang mengurus anak-anak".

Surat kabar itu mengajukan sebuah pertanyaan kepada pemain tengah Barcelona tersebut "Jika Anda bisa makan malam bersama tokoh sejarah mana pun, siapa yang akan Anda pilih?", dan ia menjawab: "Zidane".

Rodri menutup pernyataannya tentang impian pribadi yang masih tersisa untuk ia wujudkan, dengan mengatakan: "Menjadi seorang ayah".



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