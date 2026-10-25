Rodri, gelandang Barcelona, menilai Real Madrid tetap menjadi pesaing yang tangguh, terlepas dari level mereka saat ini atau kondisi yang menyertainya, seraya menegaskan perlunya Blaugrana menampilkan performa terbaik yang mungkin jika ingin meraih kemenangan atas mereka dalam duel-duel besar.

Real Madrid akan bertandang ke markas Barcelona, pada Minggu malam ini di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan kesepuluh Liga.

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Mengenai apakah Real Madrid mampu mengelabui para pesaingnya lewat level mereka saat ini, dengan menampilkan diri lebih lemah dari yang sebenarnya, Rodri mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "ESPN": "Mereka tidak mengelabui kami, atau setidaknya mereka tidak mengelabui saya."

Ia melanjutkan: "Saya mengenal para pemain Real Madrid dengan baik sejak bertahun-tahun lalu, saya telah menjalani banyak laga sistem gugur melawan mereka, dan saya menyadari bahwa salah satu kekuatan utama mereka adalah kemampuan untuk membuat para pesaing mengira bahwa mereka tidak sebagus itu."

Mantan bintang Manchester City itu menambahkan: "Real Madrid selalu menjadi pesaing yang sangat tangguh, terlepas dari level yang sedang mereka alami, atau kondisi yang menyertainya. Adapun bagi kami, dan inilah yang saya coba sampaikan kepada rekan-rekan setim, kami harus menampilkan level terbaik kami jika ingin meraih kemenangan atas mereka."

Mengenai apa yang ia harapkan dapat ia berikan untuk Barcelona, Rodri menjawab: "Saya rasa hal terpenting yang bisa saya berikan untuk tim ini adalah pengalaman saya, di samping peran kepemimpinan yang saya jalankan, serta membantu mengorganisasi rekan-rekan setim, dan menanamkan mentalitas positif pada mereka. Mungkin saya juga bisa mengangkat semangat mereka, dan membantu mereka di saat-saat sulit yang mungkin kami alami selama pertandingan."

Ia menambahkan: "Adapun dari sisi sepak bola, jelas bahwa levelnya di sini sangat tinggi, dan semua pemain, terutama di lini tengah, memiliki kualitas yang sangat besar. Sudah jelas bahwa saya datang ke Barcelona untuk memberikan nilai tambah, dan saya rasa saya juga bisa membantu tim secara lebih besar dari sisi teknis."



