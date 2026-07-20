Rodri menunggu sinyal dari Real Madrid

Setelah membawa tim nasional Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026, perhatian kini beralih ke masa depan Rodri, di tengah beredarnya laporan yang menyebutkan keinginannya untuk menghadapi tantangan baru dan kembali ke La Liga selama bursa transfer musim panas.

Jurnalis Ramón Álvarez melaporkan melalui kanal YouTube-nya bahwa gelandang Manchester City tersebut ingin pindah ke Real Madrid musim panas ini, dan klub asal Madrid itu diperkirakan akan mengajukan tawaran resmi untuk merekrutnya, setelah ia menolak beberapa tawaran perpanjangan kontrak dari klub Inggris tersebut.

Rodri, yang berusia 30 tahun, memasuki musim terakhir dalam kontraknya bersama Manchester City, yang membuat klub Inggris tersebut dihadapkan pada dua pilihan: menjualnya musim panas ini untuk mendapatkan keuntungan finansial, atau mengambil risiko kehilangan dia secara gratis saat kontraknya berakhir.

Keinginan Rodri untuk kembali ke La Liga muncul setelah musim panas yang luar biasa, di mana ia memimpin timnas Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026. Gelandang ini menampilkan performa yang mengesankan sepanjang turnamen, hingga dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Piala Dunia (Ballon d’Or), serta mencetak rekor dengan menyelesaikan 648 umpan sukses, yang menegaskan perannya yang krusial dalam memimpin “La Roja” meraih gelar tersebut.

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Alvarez menyebutkan bahwa Manchester City telah berulang kali berusaha meyakinkan sang pemain untuk memperpanjang kontraknya, namun semua tawaran perpanjangan tersebut ditolak.

Rodri sebelumnya menunda keputusan mengenai masa depannya hingga setelah Piala Dunia berakhir, sebelum akhirnya memutuskan untuk menunggu langkah dari Real Madrid, tanpa terlibat dalam negosiasi lain apa pun.

Meskipun Rodri jelas-jelas ingin mengenakan seragam Real Madrid, sikap klub tersebut masih belum pasti.

Dia menjelaskan bahwa beberapa pihak di dalam Real Madrid berpendapat bahwa merekrut gelandang Spanyol tersebut akan menjadi tambahan yang signifikan bagi tim, namun manajemen belum mengambil keputusan akhir mengenai pengajuan tawaran resmi, mengingat adanya perbedaan pendapat di dalam klub.

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