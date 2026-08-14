Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1080285182.jpgEuropa Press

Diterjemahkan oleh

Rodri Menghindari Hal Ini Setelah Tiba di Inggris

Transfers
LaLiga
Premier League
Rodri
Barcelona
Manchester City
Spanyol
Inggris

Rodri, bintang Manchester City, melakukan perjalanan pada Kamis malam dari Madrid menuju Liverpool, dengan menumpang penerbangan reguler milik maskapai Ryanair. 

Surat kabar Marca menyebutkan bahwa Rodri akan bergabung dengan latihan Manchester City pada hari Jumat ini, setelah kepindahannya ke Barcelona belum tuntas hingga saat ini. 

Rodri akan menanti penyelesaian transfer tersebut sebelum kembali ke Spanyol dalam beberapa hari mendatang, dan hingga saat ini, Barcelona dan Manchester City belum mencapai kesepakatan terkait transfer itu.

Kamera Jijantes menangkap momen kedatangan sang pemain di Liverpool, kota yang berjarak sekitar 50 kilometer dari Manchester. 

Rodri, yang menghabiskan sebagian besar liburannya di Spanyol setelah meraih Piala Dunia, tidak memberikan pernyataan apa pun setelah kedatangannya di Inggris.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Barcelona ingin menuntaskan transfer Rodri secepat mungkin, tetapi Manchester City juga berusaha meraih keuntungan finansial sebesar mungkin dari proses ini. Meskipun sikap kedua belah pihak mulai mendekat, keduanya belum mencapai titik kesepakatan final.

Klub Inggris tersebut ingin memperoleh sekitar 70 juta euro secara tetap, sementara tawaran terakhir Barcelona mencapai 65 juta euro, termasuk variabel.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google