Rodri Menghindari Hal Ini Setelah Tiba di Inggris

Rodri, bintang Manchester City, melakukan perjalanan pada Kamis malam dari Madrid menuju Liverpool, dengan menumpang penerbangan reguler milik maskapai Ryanair.

Surat kabar Marca menyebutkan bahwa Rodri akan bergabung dengan latihan Manchester City pada hari Jumat ini, setelah kepindahannya ke Barcelona belum tuntas hingga saat ini.

Rodri akan menanti penyelesaian transfer tersebut sebelum kembali ke Spanyol dalam beberapa hari mendatang, dan hingga saat ini, Barcelona dan Manchester City belum mencapai kesepakatan terkait transfer itu.

Kamera Jijantes menangkap momen kedatangan sang pemain di Liverpool, kota yang berjarak sekitar 50 kilometer dari Manchester.

Rodri, yang menghabiskan sebagian besar liburannya di Spanyol setelah meraih Piala Dunia, tidak memberikan pernyataan apa pun setelah kedatangannya di Inggris.

Barcelona ingin menuntaskan transfer Rodri secepat mungkin, tetapi Manchester City juga berusaha meraih keuntungan finansial sebesar mungkin dari proses ini. Meskipun sikap kedua belah pihak mulai mendekat, keduanya belum mencapai titik kesepakatan final.

Klub Inggris tersebut ingin memperoleh sekitar 70 juta euro secara tetap, sementara tawaran terakhir Barcelona mencapai 65 juta euro, termasuk variabel.