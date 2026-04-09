Rodri menghalangi rencana Real Madrid di musim panas

Real Madrid berupaya memperkuat skuadnya dengan mendatangkan pemain-pemain ternama dari klub-klub papan atas selama bursa transfer musim panas, dalam upaya untuk mengembalikan keseimbangan dan kekuatan tim pada musim depan.

Menurut surat kabar Inggris "Manchester Evening News", Los Blancos menargetkan untuk merekrut gelandang asal Spanyol, Rodri, dari Manchester City, dengan tujuan memperkuat tim dengan pemain gelandang bertahan yang berkualitas.

Tampaknya kesepakatan paling menonjol dan ambisius, yaitu merekrut Rodri, menghadapi hambatan besar saat ini, karena surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pemain berusia 29 tahun itu tidak antusias untuk meninggalkan The Citizens pada musim panas ini, dan tidak merasa tertarik untuk pindah ke Real Madrid.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa manajemen Manchester City meyakini Rodri, yang kontraknya berakhir pada musim panas 2027, akan segera menandatangani kontrak baru jangka panjang dengan klub Inggris tersebut.

Klub Inggris tersebut sangat bertekad untuk mempertahankan salah satu pemain kunci di lini tengahnya, menganggapnya sebagai pilar utama yang tidak dapat dengan mudah digantikan.